Pep Guardiola explique sa décision de vendre Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus à Arsenal

Le défenseur ukrainien Oleksandr Zinchenko et l’attaquant brésilien Gabriel Jesus avaient quitté Manchester City pour rejoindre Arsenal avant la saison 2022-23. Les deux signatures se sont jusqu’à présent révélées cruciales pour Arsenal, les Gunners occupant actuellement la première place du classement de la Premier League. Les deux anciens joueurs de Manchester City avaient signé pour les géants londoniens pour un montant combiné de plus de 70 millions de livres sterling. Zinchenko est maintenant prêt à affronter son ancienne équipe lorsque Arsenal et Manchester City devraient s’affronter samedi en FA Cup. Jésus ne pourra pas figurer dans le match alléchant en raison d’une blessure. Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, s’est maintenant ouvert sur le duo d’Arsenal avant leur match de FA Cup.

Pep Guardiola a avoué qu’Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus étaient brillants à Manchester City, mais l’Espagnol a déclaré qu’il ne déplorait pas leurs sorties.

“Oleks [Zinchenko] et Gabriel ont été formidables avec nous. Plusieurs fois, Oleks aurait pu partir mais il a dit : « Non, non, je veux rester, je veux rester », et il est resté. Gabriel pareil. Ils étaient ici depuis de nombreuses années et ils avaient besoin d’un nouveau défi. Arsenal les voulait et c’est arrivé de manière naturelle. Donc, si tout se passe bien pour eux, félicitations. Vous devez essayer de les battre, être proche d’eux, demain, les semaines prochaines, plus tard dans la saison et dans le futur », a déclaré Guardiola aux journalistes avant le match de Manchester City contre Arsenal.

La rencontre de la FA Cup entre ces deux équipes sera leur première des trois rencontres prévues cette saison. Arsenal et Manchester City devaient s’affronter lors du match aller de la Premier League l’année dernière, mais le match a dû être reporté après la mort de la reine Elizabeth II. Arsenal et Manchester City s’affronteront désormais en Premier League le 15 février. Le match retour se jouera le 26 avril.

Arsenal est actuellement en tête du classement de la Premier League avec 50 points à son actif. Les hommes de Mikel Arteta n’ont pour l’instant concédé qu’une seule défaite en Premier League. Manchester City, champion en titre de la Premier League, occupe la deuxième place du tableau des points.

