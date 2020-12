Pep Guardiola s’est ouvert sur sa diatribe furieuse lors du quatrième officiel alors que Manchester City était confronté à un match nul frustrant de West Brom mardi soir.

Guardiola a empêché Anthony Taylor de tenir le tableau pour indiquer combien de temps d’arrêt serait ajouté à l’Etihad, le score étant verrouillé à 1-1 dans le choc de la Premier League.

City avait dominé la possession en deuxième mi-temps, mais a été contrecarré à plusieurs reprises par le gardien de but des Baggies, Sam Johnstone, alors qu’ils se précipitaient à la recherche d’un vainqueur.

Guardiola était furieux que seulement quatre minutes aient été ajoutées, et le patron de la ville a été vu faire des remontrances à Taylor et même se tenir devant l’officiel alors qu’il tentait de tenir le tableau à la 89e minute.

Par la suite, l’entraîneur a confirmé qu’il estimait que son équipe avait été court-circuitée par le nombre de minutes supplémentaires.

« Ce n’est pas un problème avec Anthony Taylor », a déclaré le manager. «J’ai dit que quatre minutes ne suffisaient pas.

« Gabriel était à terre pendant trois minutes, les six remplacements, et chaque fois que le gardien avait le ballon, c’était 30 secondes. Je m’attendais à plus. »

Après avoir été détenu par les Baggies, deuxième bas, Guardiola a admis que son équipe ne pouvait pas marquer de buts.