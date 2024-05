Pep Guardiola exhorte Man City à réussir là où Man Utd, Liverpool, Arsenal et Chelsea ont échoué

Pep Guardiola s’est exprimé sur la course au titre en Premier League ( Getty Images)

Man City peut créer l’histoire en remportant un quatrième titre de champion consécutif s’il parvient à remporter ses deux derniers matches de championnat – à commencer par Tottenham ce soir. Pep Guardiola a mis ses joueurs au défi de faire quelque chose qui a fait ses preuves au-delà de Man Utd, Liverpool, Arsenal et Chelsea.

Pep Guardiola a mis ses joueurs de Manchester City au défi de gagner à Tottenham et s’est mis sur le point de créer l’histoire du football anglais.

La victoire contre les Spurs ramènera City en tête du classement, avec deux points d’avance sur Arsenal avant la dernière journée de dimanche, lorsque les hommes de Guardiola accueilleront West Ham. Le patron de City sait que la victoire lors des deux derniers matches de Premier League permettra à son équipe de remporter quatre titres consécutifs – un exploit sans précédent dans le football anglais.









Cela s’est avéré au-delà des grandes équipes de Liverpool des années 1980, des équipes dominantes de Manchester United de Sir Alex Ferguson, des joueurs d’Arsenal d’Arsene Wenger et de Chelsea sous Jose Mourinho.

Dans ce contexte, Guardiola a déclaré que lui et ses joueurs, qui ont déjà réécrit le livre des records du football anglais avec leur domination ces dernières saisons, étaient déterminés à en faire quatre de suite.

« Au début de la saison, non, nous n’avons pas pensé aux quatre Premier Leagues », a déclaré Guardiola.

« Mais si nous sommes encore là en février, mars ou avril et que nous pouvons encore le faire, après cela enflamme quelque chose dans toutes nos têtes qui dit ‘les gars, aucune équipe n’a réussi’.

« Cela montre à quel point c’est difficile. Liverpool dans les années 1980, United de Sir Alex Ferguson dans les années 1990, Chelsea avec José Mourinho et Arsenal avec Arsène Wenger n’y sont pas parvenus.

Sir Alex Ferguson a remporté 13 titres de Premier League au total, mais n’en a jamais réussi quatre de suite.



« Donc si cela n’a pas été fait, c’est difficile. C’est aussi simple que ça. L’histoire est devant nous et nous devons accepter que nous ne l’avons pas fait, il est donc temps de le faire. Sinon, Arsenal sera champion.

Guardiola a également répliqué à la suggestion selon laquelle la domination de City sur la Premier League était ennuyeuse, soulignant que leurs dépenses nettes au cours des cinq dernières années étaient nettement inférieures à celles de leurs rivaux United, Chelsea, Arsenal et Spurs.

« Ce n’est pas ennuyeux », a déclaré Guardiola. « Mais avant, tu sais ce que c’était ? C’était l’argent.

« C’est pour cette raison que United aurait dû remporter tous les titres, tous. Deuxième? Chelsea – tous les titres. Troisième? Arsenal – tous les titres. Ils ont dépensé autant d’argent que nous au cours des cinq dernières années. Ils devraient donc être là, mais ils ne le sont pas.

« Pour cette raison, Gérone n’aurait pas dû participer à la Ligue des champions et Leicester n’aurait pas dû remporter la Premier League il y a des années. Alors maintenant c’est ennuyeux ? Ce n’est pas ennuyeux. C’est tellement difficile d’être à nouveau ici et nous voulons le gagner.

Guardiola a admis que City renoncerait au titre s’ils ne parvenaient pas à gagner à City et a rappelé à ses joueurs que seule la victoire suffirait au Tottenham Hotspur Stadium – où ils n’ont jamais gagné en championnat.

Jose Mourinho n’a pas réussi à remporter quatre victoires consécutives à Chelsea ( Getty Images)



« Nous pouvons perdre ou faire match nul contre Tottenham et perdre le titre, absolument », a déclaré Guardiola. « Notre état d’esprit est d’y aller et de gagner, mais si nous perdons, d’accord, le parcours, cette saison, a été incroyable.





« Nous sommes en finale de la FA Cup et nous nous battons pour la Premier League, alors que puis-je demander d’autre ? Mais les gens ne se souviennent que des gagnants. C’est agréable d’être là, mais ce n’est pas suffisant – maintenant nous en avons l’occasion.

