Pep Guardiola a dit aux fans de Manchester City d’être sur leur meilleur comportement à Wembley samedi lorsque le club affrontera Manchester United en finale de la FA Cup pour la première fois.

Il y a une tension accrue parce que United a une chance d’empêcher City d’obtenir un triplé pour égaler le leur en 1999. Il y a eu 34 arrestations lorsque les équipes se sont rencontrées en demi-finale à Wembley en 2011 et les autorités espèrent éviter une répétition.

Le coup d’envoi a été avancé à 15 heures à la demande de la police métropolitaine en raison de la nature à haut risque du match. Les grèves des trains de samedi compliquent les déplacements depuis Manchester pour les supporters. Les clubs ont reçu des stations-service désignées en route vers Londres et il y aura des zones de fans séparées autour de Wembley pour tenter d’éviter les affrontements.

« Je demanderai à nos fans de se comporter correctement d’abord et, deuxièmement, d’y aller pour profiter d’un événement incroyable », a déclaré Guardiola. « Les joueurs donneront tout pour battre Man United. Les conséquences et le résultat, qui sait ? Je ne sais pas. Erik ten Hag ne le sait pas, donc ça va être un match de football. Profite de l’instant. Quand les gens voyagent – ​​malheureusement avec les grèves des trains – profitent [the occasion] et profitez de la semaine prochaine pour préparer le [Champions League] finale, rêve de voir l’équipe. C’est le meilleur moyen.

« C’est un match de football, tout peut arriver. Nous ferons tout pour battre United. Je comprends tout à fait que les fans de City étaient dans l’ombre [of United] pendant des décennies, derrière United, jouant la première fois de l’histoire de la FA Cup une finale contre eux. Essayez de faire le meilleur jeu possible. Amusez-vous, dégustez la bonne portion de bières avant le match et c’est tout.

Une victoire remporterait le deuxième trophée de la saison des vainqueurs de la Premier League, l’Internazionale devant disputer la Ligue des champions à Istanbul.

City n’a pas remporté la FA Cup depuis 2019, lorsqu’il a battu Watford en finale. Une autre médaille du vainqueur serait un 11e trophée majeur pour Guardiola à City.

Stefan Ortega will keep his place as Manchester City’s FA Cup goalkeeper. Photograph: Andrew Fosker/Shutterstock

He has no injury worries. Manuel Akanji, Rúben Dias, Kevin De Bruyne and Jack Grealish missed the final-day defeat at Brentford but will be available. Definitely starting for City is the second-choice goalkeeper Stefan Ortega. The German has played every game in the competition and is yet to concede a goal, so he keeps his place ahead of Ederson as his reward.

“Stefan will play tomorrow [Saturday]", a déclaré Guardiola. "Il a très bien joué en FA Cup et les derniers matchs pour avoir un peu de rythme qu'Eddy a déjà. Eddy joue la finale de la Ligue des champions.