Pep Guardiola et Man City envoient un message de soutien à Alisson de Liverpool

Pep Guardiola a envoyé un message de soutien sincère au gardien de but de Liverpool Alisson à la suite de l’annonce du décès de son père.

Jose Becker, 57 ans, nageait dans un barrage près de sa maison de vacances dans la région sud du Brésil, près de la ville de Rincao do Inferno mercredi, et la police a retrouvé son corps lors de leur fouille à 23 h 59.

Ils ne considèrent pas la mort comme suspecte et il n’y a aucun signe de jeu déloyal.

Les hommages affluent du monde entier du football, et Guardiola a posté depuis son propre compte Twitter pour envoyer ses condoléances à Alisson.

« Moi et tous mes collègues et joueurs de @ManCity adressons nos sincères condoléances à @Alissonbecker et à sa famille suite à la mort tragique et soudaine de son père », a déclaré l’Espagnol.

« La perte d’un être cher est difficile à supporter à tout moment, mais les circonstances de cette terrible nouvelle doivent être très difficiles à gérer. Nos pensées sont avec vous. »

Le compte Twitter officiel de Manchester City a ajouté: « Tout le monde à Manchester City envoie ses pensées et ses condoléances à Alisson Becker et à sa famille pendant cette période difficile. »

On ne sait pas encore si Alisson prendra maintenant un peu de temps pour jouer ou non pour suivre la tragique nouvelle.