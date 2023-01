Pep Guardiola est “SCANDALEUX” pour suggérer que les arbitres sont biaisés à Old Trafford, déclare un ex-officiel

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, est “scandaleux” d’impliquer que les arbitres favorisent Manchester United à Old Trafford.

C’est selon l’ancien officiel Graham Poll, qui a pesé sur le but controversé du jour du derby que Bruno Fernandes a été autorisé à marquer pour l’équipe locale, malgré le hors-jeu de Marcus Rashford. Poll convient que cela aurait dû compter, soit dit en passant.

Au lendemain du match, le chef des Citizens, Guardiola, a déclaré de son côté, “J’ai joué un bon match” tout en admettant, “C’est Old Trafford” et “Nous savons où nous jouons et nous savons ce qui se passe ici” à propos de l’égalisation controversée. concède son équipe.

Bruno Fernandes égalise pour Manchester United contre Manchester City et le but est accordé malgré le fait que Marcus Rashford soit en position de hors-jeu (Crédit image : Getty Images)

“C’est scandaleux de suggérer cela”, a répondu Poll, s’adressant à CasinosEnLigne (s’ouvre dans un nouvel onglet). “Vous avez l’arbitre assistant le plus décoré et le plus reconnu [Darren Cann].

“Il se fiche de savoir où il joue. Ils donnent ce qu’ils croient être la bonne décision, pas la décision la plus évidente ou la plus facile. Dans leur cœur absolu, ils croient que la décision qu’ils ont prise est correcte et vous devez admirez les cojones de prendre cette décision même s’ils savent qu’ils seront critiqués pour cela.”

Sondage, peut-être le plus célèbre pour avoir montré trois cartons jaunes (s’ouvre dans un nouvel onglet) au même joueur lors de la Coupe du monde 2006, était un représentant anglais à deux Coupes du monde et à l’Euro 2000. Il a également arbitré la finale de la Coupe UEFA 2005. Sur BT Sport à l’époque, l’analyste du studio Peter Walton a convenu que le but aurait dû compter – et maintenant Poll a accepté la décision selon laquelle Rashford n’était pas hors-jeu.

Les joueurs de Manchester City Riyad Mahrez et Manuel Akanji protestent avec l’arbitre assistant après l’égalisation de Manchester United dans le derby à Old Trafford (Crédit image : Getty Images)

“Cela dépend s’il affecte les adversaires avec son positionnement”, a déclaré Poll. “Je peux affirmer de mon point de vue qu’il ne le fait pas. Je sais que Manuel Akanji a dit qu’il s’était arrêté pour faire jouer Rashford hors-jeu. Eh bien, c’est une erreur d’Akanji, pas de Darren Cann ou de Michael Oliver, car le ballon aurait pu être balayé 10 mètres plus loin à gauche et alors la position de Rashford n’est pas pertinente, donc c’est un faux-fuyant pour moi.

“Vous ne pouvez pas prétendre qu’Ederson est affecté par l’approche de Rashford à l’angle sous lequel il se dirige vers le but. Je ne crois pas qu’un arbitre, qui est totalement absorbé par l’arbitrage, regarderait nécessairement cela à ce moment-là. Si J’avais arbitré, j’aurais aimé qu’il soit hors-jeu et si sous examen VAR avait dit de l’exclure, j’aurais dit, c’est bien, merci beaucoup.”

Poll a également critiqué Mikel Arteta pour ses singeries sur la ligne de touche lors du Derby du nord de Londres.