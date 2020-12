Pep Guardiola a averti ses joueurs de Manchester City qu’ils ne pouvaient pas se permettre de sous-estimer les adversaires de la Ligue des champions, le Borussia Monchengladbach.

City a remporté le match nul favorable avec l’équipe de Bundesliga aujourd’hui en huitièmes de finale, évitant les poids lourds, y compris l’ancien club de Guardiola, Barcelone.

Mais Guardiola a déclaré qu’il était conscient de la force de Mönchengladbach depuis son temps à la tête du Bayern Munich et a déclaré que City devra être dans sa meilleure forme possible, tactiquement et physiquement, s’ils veulent faire les quarts de finale pour la quatrième année consécutive.

« J’ai appris en Allemagne à quel point ils sont importants, importants et historiques », a déclaré Guardiola. «C’est un club que je respecte beaucoup, ils ont la beauté de jouer au football.

«Ils ont traversé un groupe difficile et ont disputé deux matchs incroyables contre le Shakhtar Donetsk après avoir battu le Real Madrid.

« Nous devons arriver dans les meilleures conditions possibles. J’ai vu les moments forts, pas beaucoup correctement, mais nous allons commencer à y travailler. [nearer the time].

« Mais nous savons que pour les 16 derniers, il s’agit d’arriver dans les meilleures conditions possibles pour passer. »

Le directeur sportif de la ville, Txiki Begiristain, a fait écho à Guardiola et a déclaré: «Vous savez combien il est difficile de s’y rendre et vous pouvez voir d’autres clubs qui sont ici dans ce tirage au sort, ils ont souffert pour y arriver.