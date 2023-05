Qu’est-ce que Pep a dit à propos de Walker?

S’exprimant en avril, Guardiola a déclaré:

« Il [Walker] ne peut pas le faire. Pour jouer à l’intérieur, vous devez faire quelques mouvements instruits.

« Il a d’autres caractéristiques. Il aura toujours du rythme. Il sera le plus rapide dans cette salle à 60 ans.

« La raison en est tactique. Ce n’est pas parce que nous avons perdu confiance en Kyle

« Il peut jouer à l’intérieur et il l’a fait plusieurs fois, mais comme dans la position contre Liverpool avec Rodri et John Stones, il aura peut-être besoin de temps pour le faire et nous n’avons pas le temps. »