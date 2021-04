Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il ne voulait que le meilleur pour le meilleur buteur de tous les temps du club, Sergio Aguero, même si l’Argentin choisit de rejoindre un rival de la Premier League à la fin de la saison.

Aguero, qui a marqué 257 buts en 385 apparitions et remporté quatre titres de Premier League, une FA Cup et cinq Coupes de la Ligue à City, devrait partir à l’expiration de son contrat à la fin de la campagne.

Le joueur de 32 ans a été lié à plusieurs clubs anglais et étrangers. On a demandé à Guardiola s’il préférerait qu’Aguero ne reste pas en Premier League et affronte City sur une base hebdomadaire.

«Nous lui souhaitons tous le meilleur. Trouvez le meilleur pour Sergio au cours des dernières années de sa carrière, c’est sûr », a déclaré Guardiola aux journalistes avant le match à domicile de samedi avec Leeds United.

«Nous serons ravis de la décision qu’il prendra – la meilleure pour lui, sa famille et sa carrière. Ma préférence est sa préférence. Sa préférence est ma préférence.

«Le meilleur pour lui est le meilleur pour nous.»

Aguero a été une figure périphérique à City cette saison, faisant neuf apparitions en championnat après avoir lutté contre des blessures et des maladies. Mais Guardiola a exprimé l’espoir que l’attaquant puisse atteindre la meilleure forme et jouer un rôle dans le reste de la campagne.

« Tout peut arriver. Tout peut changer rapidement de manière positive ou (négative). Tout le monde doit être prêt et j’espère que Sergio pourra être prêt rapidement », a déclaré Guardiola.

«Sergio est une personne adorable avec des qualités et des compétences spécifiques. Je le comprends et je comprends qu’il a besoin de temps pour être en meilleure condition.

«J’ai dit la semaine dernière… la façon dont il s’est entraîné et dans le match de Leicester City qui était si difficile, il a bien bougé et nous a aidés. Il sentit quelque chose dans sa jambe et fut remplacé. Il va mieux.

