Pep Guardiola dit que Man City n’a “aucune chance” de remporter le titre de Premier League tel qu’il est | Nouvelles du football

Pep Guardiola a exhorté son équipe de Manchester City à s’améliorer, affirmant qu’elle n’avait “aucune chance” de remporter un autre titre de Premier League en jouant comme elle le fait actuellement.

Le manager de City a vivement critiqué la performance de ses joueurs lors de leur victoire 4-2 contre Tottenham jeudi, au cours de laquelle ils avaient dû se battre 2-0.

“Je ne peux pas nier à quel point nous sommes heureux, mais nous sommes loin de l’équipe que nous étions”, a-t-il déclaré. Sports du ciel dans son entretien avec Pat Davison.

“Aujourd’hui, nous avons eu de la chance mais cela ne changerait pas, tôt ou tard nous sommes à nouveau [going] perdre des points. [We are missing] la passion, le feu et le désir et de gagner dès la première minute.

“C’est la même chose avec nos fans, ils sont silencieux pendant 45 minutes. Ils ont hué parce que nous perdions, pas parce que nous jouions mal. Nous avons bien joué, nous avons eu plus d’occasions, les buts attendus de Tottenham sont de 0,89 donc nous étions meilleurs.

“Ils ont hué parce que nous perdions, mais c’est peut-être la même chose que notre équipe. Peut-être que nous étions si à l’aise de gagner quatre Premier League en cinq ans et c’est pourquoi nous… vous savez. Après le but, ils réagissent, mais ce n’est pas le point. “

Après une sortie décevante de la Coupe Carabao à Southampton et une défaite – bien que controversée – dans le derby à Manchester United, la sonnette d’alarme a sonné sur la forme de City.

Pep Guardiola sort de son entretien d'après-match après qu'on lui ait demandé ce qu'il avait dit à ses joueurs après l'incroyable retour de son équipe contre Tottenham



Guardiola estime qu’il manque une étincelle dans le jeu de son équipe et, avec Arsenal cinq points d’avance en tête du classement avant les matches de dimanche, il veut qu’ils la trouvent rapidement.

Il a déclaré : « Nous sommes toujours là. Nous sommes deuxièmes du tableau, nous n’avons pas 25 points de retard, nous y sommes et il reste 57 points à jouer.

“Mais ce que je dis, c’est [playing] de cette façon – aucune chance.

« Nous avons le temps de récupérer, nous avons la FA Cup et la Ligue des champions – et la saison prochaine – mais le club doit réagir.

« Arsenal a tout avec les coups de pied arrêtés, l’organisation défensive, comment ils gagnent des duels, comment ils célèbrent les buts, comment ils parlent, comment ils se regardent, comment ils communiquent.

Faits saillants de la victoire de Manchester City contre Tottenham en Premier League



“C’est du football, c’est aussi de la tactique, et pour le moment nous ne l’avons pas.

“Je suis désolé pour nos ennemis, nous serons dans les livres d’histoire de la Premier League pour ce que nous avons fait. Il est indéniable que nous avons bien fait.

« Mais c’est le passé. C’est maintenant et nos fans veulent la seconde mi-temps [against Tottenham] plus souvent. C’est ce que nous devons trouver.

City aurait été à la traîne des Gunners de huit points après avoir joué un match de plus s’ils n’avaient pas conçu leur revirement remarquable contre les Spurs.

L'ancien attaquant de Man City Gabriel Jesus a été la clé d'Arsenal cette saison





Désormais, ils auront la possibilité de se déplacer à moins de deux points des leaders avant le prochain match de l’équipe de Mikel Arteta, contre Manchester United dimanche en direct sur Sports du cielcar ils accueillent les loups plus tôt dans l’après-midi.

La forme solide d’Arsenal cette saison est en partie due aux performances de deux anciens joueurs de City à Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus, mais Guardiola ne regrette pas de les avoir laissés partir.

Il a dit : « Je dis toujours : ‘Ne reste pas quand tu veux partir’. Je souhaite le meilleur pour Gabriel et Oleks.

« Ce sont des gens fantastiques et ils nous ont beaucoup aidés. J’ai toujours de grands compliments et un grand merci pour ce qu’ils ont fait pour nous.