Pep Guardiola a déclaré que Raheem Sterling conserve sa confiance à Manchester City, mais l’attaquant doit exprimer sa confiance pour se rendre à nouveau indispensable.

Sterling, 26 ans, si souvent un choix automatique sous Guardiola pendant son mandat à l’Etihad, n’a commencé que deux des huit derniers matches, son coéquipier anglais Phil Foden prospérant en son absence.

Guardiola, dont l’équipe fait face à un autre obstacle dans leur quadruple quête avec la demi-finale de la FA Cup contre Chelsea à Wembley samedi, a insisté sur le fait que seul Sterling pouvait reconquérir son rôle de départ.

« La confiance avec Raheem est intacte », a déclaré Guardiola. «C’est la même chose que lorsque nous sommes arrivés ici.

« [The only reason] pourquoi il a moins joué, c’est parce qu’il y a parfois Gabriel (Jésus) ou surtout Phil (Foden) ou Riyad (Mahrez) et qu’ils sont au top niveau. [They are] marquer des buts et être décisif dans le dernier tiers.

Image:

Phil Foden a impressionné en tant qu’ailier gauche lors des derniers matchs



« Il doit avoir confiance. Il a la confiance de nous tous, il doit l’avoir. Parce que la qualité est là. Je ne peux pas donner confiance aux joueurs.

« Ils doivent l’avoir pour eux-mêmes, mais ‘Rash’ a beaucoup d’expérience. »

Image:

Sterling n’a pas marqué pour City depuis une victoire 1-0 à Arsenal le 21 février



Sterling a remporté deux titres de Premier League, la FA Cup et trois couronnes de la Coupe de la Ligue à City depuis qu’il a quitté Liverpool en 2015.

Guardiola a ajouté: « J’ai dit à plusieurs reprises ce que nous avons fait au cours de ces années incroyables, avec le nombre de titres, battre des records dans le processus … Raheem est la clé.

« C’était un joueur clé et un joueur clé. Mais en ce moment, Phil joue vraiment bien et Riyad joue vraiment bien. »

















0:27



Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, insiste sur le fait qu’il y a de la place pour Phil Foden et Raheem Sterling dans sa formation de départ



Pep appelle les joueurs de City à parler sur le terrain

Au cours d’une longue réponse à une question sur la forme de Sterling, Guardiola a également semblé lancer un appel général à son équipe pour qu’elle saisisse le moment au cours des dernières semaines de la saison, la rotation étant probablement une nécessité.

« Tu parles, pas de problème. Trois jours tu as un autre match », dit-il.

«Montrez-moi là-bas et après je viendrai à vous et vous dirai, à quel point j’ai eu tort, vous avez raison, vous êtes un joueur talentueux.

« Faites-le là-bas. N’écrivez pas de livres. Non, en demi-finale de la Ligue des champions, allez gagner le match, comme le font les plus grandes stars. Les plus grandes sont comme ça. »

Il a ajouté: «Michael Jordan n’est jamais allé voir les médias, le directeur ou un agent pour critiquer ou écrire des livres pour critiquer.

« Sachant que vous jouez mal, je suis là pour les soutenir tout le temps. En toute circonstance, je suis là pour les soutenir. Cela dépend du joueur. »

















0:31



Pep Guardiola pense que Manchester City a profité des déceptions passées de la Ligue des champions après avoir atteint les quatre derniers pour la première fois sous lui.



Guardiola a également insisté sur le fait qu’il n’utilisait jamais les médias pour envoyer un message à son joueur, leur disant plutôt en personne, après avoir exhorté Foden à ne pas se reposer sur ses lauriers.

« Pour Phil maintenant, il y a beaucoup de compliments parce qu’il joue incroyablement », dit-il. « Mais quand il pense que ce qu’il a fait est suffisant et ne pas montrer sur l’herbe ce que vous devez faire, ce sera une grave erreur.

« Je préfère aider Phil à ce moment-là, à cet âge, car il doit apprendre beaucoup. Il vivra dans sa carrière des moments très difficiles. »

L’apogée de la saison de la ville sur quatre fronts « un privilège »

Mercredi 21 avril 20h00



Coup d’envoi à 20h15





Guardiola a déclaré que cette étape d’une saison, où de nombreux matchs de son équipe sont à élimination directe, est un « privilège » pour son équipe et que la fatigue ne devrait pas jouer un rôle.

« Dur? Complet contraire. C’est le meilleur moment de la saison et la meilleure partie de leur carrière », a ajouté Guardiola.

« Pour le moment, nous ne sommes pas fatigués. Si vous êtes fatigué, c’est parce que vous n’aimez pas ce match.

« Nous serions fatigués si nous étions sortis contre Dortmund et nous devions nous rendre à Londres pour jouer le [FA Cup final] avec une défaite. Ce serait dur.

« Si vous avez le désir de remporter un titre ou d’être sur le point de disputer des finales, vous ne serez jamais fatigué. »

Steffen débutera la demi-finale de la FA Cup

Pendant ce temps, Guardiola a confirmé que l’international américain Zack Steffen continuerait son rôle de gardien de but partant dans les matches de coupe nationale contre Chelsea de Thomas Tuchel – un match qui pourrait servir de répétition générale pour la finale de la Ligue des champions.

« Si Zack ne joue pas demain, je vais perdre l’équipe », a-t-il déclaré. « Il vaut mieux perdre le match que de perdre une équipe. Il a très bien joué dans le [League] Coupe, FA Cup et interprète clé de l’équipe nationale américaine.

« Quand il a joué, il a joué à un bon niveau. C’est un gars adorable, il s’entraîne bien et il le mérite. Je suis plus que ravi de lui donner la chance de jouer. »