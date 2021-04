Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que la défaite 2-1 à domicile de son équipe en Premier League contre Leeds United à 10 samedi ne jetterait pas une ombre sur leur superbe saison.

City, leader de la ligue, a été stupéfait lorsque le milieu de terrain de Leeds Stuart Dallas a marqué le vainqueur tardivement pour ne remettre à l’équipe de Guardiola que sa deuxième défaite en 29 matches toutes compétitions confondues cette saison.

«Ce qui se passe lorsque vous perdez des matchs, c’est que vous réalisez à quel point ce que nous avons fait jusqu’à présent est difficile. Vous réalisez à quel point il est difficile de gagner 27 en 29 matchs », a déclaré Guardiola, dont l’équipe a accumulé 74 points en 32 matchs, aux journalistes.

City a besoin de 11 points pour assurer son troisième titre de champion en quatre ans. Guardiola a déclaré qu’ils chercheraient à répondre lors de leurs matches restants.

«La Premier League doit encore être gagnée. Nous avons encore besoin de points parce que nos adversaires peuvent gagner tous leurs matchs », a déclaré Guardiola.

«Maintenant, nous devons recommencer… Trois des quatre prochains matchs sont comme des finales, en Ligue des champions, en FA Cup, en Coupe de la Ligue.

«Nous avons une confiance incroyable dans les gars. La défaite est parfois nécessaire pour comprendre à quel point ce que nous avons fait est difficile et ce que nous devons faire pour avancer.

Guardiola, dont l’équipe mène 2-1 dans le match retour de leur quart de finale de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund mercredi, a déclaré que City n’avait pas créé suffisamment d’occasions pour les attaquants contre Leeds.

«Cela fait partie du jeu. Au cours des 10 dernières minutes, ils ont eu d’autres chances. Ils sont rapides et peuvent le faire. Lorsqu’ils se défendent comme ils le faisaient, vous devez les empêcher de courir », a-t-il déclaré. « Nous ne l’avons pas fait. » Nous allons nous reposer et préparer deux jours pour le match à Dortmund et décider de la façon dont nous allons jouer. «

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici