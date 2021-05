Pep Guardiola dit que Ferran Torres pourrait être le n ° 9 de Man City avant le départ de Sergio Aguero | Actualités du football

Pep Guardiola a félicité Ferran Torres après son triplé contre Newcastle, affirmant qu’il pouvait être le nouveau n ° 9 de Man City avant le départ de Sergio Aguero cet été.

L’Espagnol a marqué trois buts sensationnels dans une passionnante victoire 4-3 à St James ‘Park, montrant de superbes instincts et réactions alors que City revenait à deux reprises par derrière pour remporter la victoire.

Guardiola a parfois commencé des matchs sans attaquant reconnu cette saison, et avec Aguero quittant le club dans six semaines, les liens commencent déjà à être établis avec certains des meilleurs talents européens avant la fenêtre de transfert estivale.

Mais Guardiola pense que le jeune attaquant – qu’il a initialement signé en tant qu’ailier – pourrait devenir le nouveau n ° 9 de Man City à l’avenir et l’a félicité pour son amélioration globale cette saison.

Le manager de Man City a déclaré: « Pas seulement ce soir, bien sûr, ce soir était important, mais sa première saison en Angleterre et ses chiffres sont exceptionnels. Il est venu en tant qu’ailier, mais il doit penser à (être) un attaquant. Quand Sergio, Gabriel étaient dehors, il était là. Il a marqué contre Leeds et Crystal Palace. Il n’avait pas beaucoup de minutes, mais quand il a joué, il avait le sens du but.

⚽⚽⚽ Ferran Torres (âgé de 21 ans, 75 jours) est le troisième plus jeune buteur du triplé du PL de Man City après Mario Balotelli (20 ans, 138 jours) et Raheem Sterling (20 ans, 313 jours) pic.twitter.com/Wn05W78gHj – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 14 mai 2021

« Ouais, il peut l’être [a No 9]. Nous allons l’utiliser, nous l’avons utilisé et il était brillant. Son rythme, surtout défensif, il s’est beaucoup amélioré. Le jeu au Palace, il fait un tour [in his season] – tellement bon. Le mouvement qu’il fait en tant qu’attaquant, pour le [third] but, ça touche la barre et où ça va, il le savait.

« L’odeur, les attaquants savent, intuitivement où ça va arriver. Il a ce talent et le premier but est fantastique. Très content. »

« Peut-être que je dois réfléchir à la façon dont il peut jouer en tant qu’attaquant parce qu’à chaque fois qu’il joue à ce poste, il a toujours un réel sens du but. Il est une signature incroyable pour nous en tant que jeune joueur, il peut jouer à trois positions. à l’avant, mais jouant plus central, il a un sens du but incroyable. «

C’est un vrai leader pour nous. Il dit tout de suite aux jeunes et aux vieux ce qu’il croit, car il a une expérience incroyable dans les vestiaires et dans les grandes équipes. C’est une personne incroyable et nous sommes ravis, pas seulement moi mais tous les joueurs, qu’aujourd’hui il puisse jouer.

À la demande de Sky Sports ‘ Geoff Shreeves si Torres pouvait être le successeur d’Aguero plutôt qu’une nouvelle signature, Guardiola a répondu: « Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que nous achetons un attaquant, peut-être pas.

« Nous avons un gars, il est jeune. Un bon transfert. Je peux l’utiliser à gauche, à droite ou comme attaquant. La saison est trop longue, nous ne pouvons pas jouer seulement 11 joueurs, le meilleur attaquant que nous pouvons acheter peut » t jouez toutes les minutes. Vous devez avoir 50, 60, 70 meilleurs joueurs que vous voulez, puis l’académie, nous avons deux, trois, quatre joueurs intéressants, je suis sûr que la saison prochaine nous aidera.

« C’est pourquoi ils me détestent les joueurs, quand vous avez ces alternatives, il est si difficile de laisser tous les joueurs jouer. »

















3:08



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Manchester City sur Newcastle en Premier League



Pourrait-il économiser à Man City 100 millions de livres sterling? L’ancien défenseur de la ville, Joleon Lescott, a déclaré Sky Sports: « Peut-être. C’est beaucoup de pression de lui mettre tout sur lui et de dire que vous devez être le n ° 9 pour la saison prochaine, mais il est définitivement en lice pour être dans cette fente.

« Nous avons parlé de lui avant le match et il semble être un successeur naturel pour Aguero, en particulier dans ce rôle de n ° 9, et il l’a prouvé contre Newcastle. »

Torres: une semaine incroyable

















0:33



Jetez un œil à l’incroyable film de Ferran Torres sous tous les angles depuis la victoire de Manchester City à Newcastle



L’homme du moment, Torres, a également réfléchi à une énorme semaine pour Man City, racontant Sky Sports: « Cela a été une semaine incroyable, nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions, avons remporté la Premier League et j’ai réussi un triplé. Très heureux.

« J’essaie de m’améliorer de jour en jour et j’essaie aussi d’apprendre de mes coéquipiers et de mon entraîneur. J’essaie de continuer à m’améliorer et à me préparer pour la finale de la Ligue des champions.

« J’essaie toujours d’aller au premier poteau pour les coups arrêtés, j’ai lancé le ballon et je pense que c’était un très beau but. »

Les experts: Torres partira-t-il en finale CL?

Image:

Ferran Torres a-t-il assuré sa place de partant en finale de la Ligue des champions?



Lescott convient que Torres pourrait être le nouveau n ° 9 de son ancienne équipe, mais ne pense pas qu’il débutera la finale de la Ligue des champions dans quelques semaines.

« Il était exceptionnel. C’était une finition instinctive », a-t-il déclaré. Sky Sports. « Je ne sais pas comment commencer [in the final]. Je pense que Pep connaît l’équipe et la formation qu’il veut jouer. Je ne vois pas Torres là-dedans, même s’il a réussi un triplé à Newcastle. Je pense qu’il est monté dans l’ordre hiérarchique en termes de sous-marins à venir.

L’ancien attaquant Andy Cole était d’accord, ajoutant: « Après une performance comme celle-là, il est le premier sous-marin. Si j’ai besoin d’un but, et qu’il joue aussi fort que maintenant, je vais pour lui. »

⭐ L’homme du match, Ferran Torres de Man City

Premier triplé de la carrière en club (131e appli)

8e joueur espagnol différent à réussir un triplé en PL

5 tirs, 3 cadrés pic.twitter.com/3yxktgGlUy – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 14 mai 2021

Cole a également été impressionné par Torres vendredi soir et l’a comparé à son compatriote Gabriel Jesus.

Il a dit Sky Sports: « Il était vif. Il était au bon endroit au bon moment, mais sa finition était clinique et c’est ce qu’ils veulent. Naturellement, il sera aussi l’avenir de Manchester City. Ils ont définitivement un joueur là-bas. .

«Après l’avoir observé aujourd’hui, j’y vois du potentiel parce que son mouvement est bon. Si vous regardez ses objectifs, ce sont tous des objectifs de braconniers.

🥇 Man City a remporté successivement 12 matchs à l’extérieur du PL, établissant un nouveau record de tous les temps dans les 4 meilleurs niveaux de la ligue d’Angleterre pic.twitter.com/ERlFmYk0TO – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 14 mai 2021

«Un triplé à n’importe quelle étape de votre carrière va vous mettre sur un très bon niveau, mais celui-ci est énorme pour lui.

« La différence entre lui et Jésus est le mouvement, c’est totalement différent. Je regarde Jésus aujourd’hui et il a à peine bougé. Vous regardez Torres et c’est totalement différent. Il veut se mettre dans les bons domaines pour marquer des buts.

« Je regarde tous les buts contre Newcastle et il est dans la bonne position. Il le sent et finalement vous devez essayer de vous mettre dans une certaine position aussi, mais si vous pensez que le gardien de but pourrait le parer ou ça pourrait sortir du poteau et vous y arrivez en premier, il l’a fait, définitivement. Il est définitivement un pour le futur. «

Bruce: Nous avons fait peur à Man City

















2:32



Steve Bruce de Newcastle dit que son équipe a fait peur à Manchester City mais n’a pas été assez bonne au cours des 90 minutes



Malgré la défaite, c’était une autre performance chargée de buts de Newcastle après avoir battu Leicester 4-2 la dernière fois avec les Magpies cherchant à terminer la saison en beauté.

L’entraîneur-chef Steve Bruce, qui a remporté le prix du manager du mois de la Premier League en avril plus tôt vendredi, a déclaré Sky Sports: « Nous avons bien essayé. Nous avons fait peur à Man City ce soir mais nous n’étions pas assez bons.

«Bien que je ne me souvienne pas du gardien de but qui a effectué un arrêt après arrêt, le manque de précision de quelques buts est la chose décevante de toute la soirée pour moi.

« À quelle fréquence marquez-vous trois contre cette foule? Pas très souvent, donc ce qui est décevant, c’est que nous nous sommes juste levés et que nous étions un peu naïfs et que notre défense devait parfois être meilleure.

«Il s’agit juste de trouver un bon équilibre, nous savons que nous sommes une menace pour la contre-attaque et une menace pour n’importe quelle équipe, mais nous devons trouver cet équilibre défensivement.

« Nous ne pouvons pas continuer à concéder comme nous l’avons fait malheureusement car ce n’est pas souvent que vous pouvez marquer trois et quatre en Premier League, nous devons mieux défendre.

« Nous devons maintenant essayer de remporter quelques victoires si nous le pouvons et terminer la saison dans la forme dans laquelle nous sommes. Nous devons y rester et voir où nous pouvons aller. »

Quelle est la prochaine étape pour Willock?

Image:

Joe Willock a marqué lors d’un cinquième match consécutif de Premier League pour Newcastle vendredi



C’était une autre superbe performance de Joe Willock, qui a marqué le troisième but de Newcastle en seconde période après avoir remporté un penalty, le prêté d’Arsenal marquant maintenant cinq matchs successifs de Premier League.

Depuis son arrivée à Newcastle, il a marqué plus de buts que n’importe quel joueur d’Arsenal au cours de cette période, alors que réserve l’avenir à Willock?

Avant le match, Cole a dit Sky Sports: « Il devrait chercher à jouer au football régulier en équipe première. Lorsque vous avez l’opportunité de faire un prêt, vous devez prendre cela comme une grande expérience, mais en fin de compte, après cette période de prêt, vous devez regarder plus loin dans votre carrière.

Vendredi 14 mai 19h30





« Aller à Newcastle, qui est un si grand club, pour prouver qu’il peut jouer à ce niveau et marquer des buts… La saison prochaine, il doit se dire » Je veux jouer au football en équipe première régulière. «

Lescott a ajouté: « Je ne veux pas les comparer mais si (Emile) Smith Rowe avait marqué les buts qu’il a marqués, on parlerait de lui aller aux Euros avec lui à Arsenal. Mais Joe Willock à Newcastle, il y a un autre l’accent sur cela.

« Mais il va certainement vouloir jouer la saison prochaine et si ce n’est pas pour Newcastle, il y aura des options pour lui. »

City couronné champions – Lecture essentielle

Image:

Man City est le champion de la Premier League 2020/21



Comment Pep a redémarré le jeu de possession: Comment Pep Guardiola revenant aux premiers principes et plaçant Bernardo Silva au cœur de son équipe a contribué à transformer la saison de Man City.

Pep et la puissance de l’équipe: Guardiola a pleinement utilisé son équipe pour mener City à la gloire de la Premier League, avec Ilkay Gundogan, Phil Foden et John Stones.

Est-ce que Man City est une « grande » équipe? Manchester City a surmonté les défis uniques de cette saison pour récupérer la couronne de Premier League. Mais vient maintenant le débat délicat sur la grandeur …