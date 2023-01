Pep Guardiola dit à Chelsea de donner du temps à Graham Potter alors que les fans chantent pour Thomas Tuchel

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a exhorté Chelsea à donner du temps à Graham Potter alors que la pression monte sur le patron des Blues après une sixième défaite lors de leurs neuf derniers matches.

Trois d’entre eux sont venus contre City et Chelsea a été bien battu lors d’une défaite 4-0 contre l’équipe de Guardiola lors du troisième tour de la FA Cup dimanche.

Lors de cette dernière défaite, les fans de Chelsea à l’Etihad ont chanté le nom de leur ancien manager Thomas Tuchel, qui a été étonnamment limogé par le nouveau propriétaire Todd Boehly l’année dernière malgré son succès en remportant la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs en 2021.

“On a le super Thomas Tuchel, il sait exactement ce dont on a besoin, Thiago [Silva] à l’arrière, Timo [Werner] en attaque, Chelsea va gagner la Ligue des champions”, ont scandé les fans lors du match de dimanche.

Mais par la suite, Guardiola a dit à Boehly de garder confiance en Potter.

“Je dirais à Todd Boehly que ce fut un plaisir de le rencontrer, alors donnez-lui du temps”, a déclaré Guardiola. “Je sais que dans les grands clubs, les résultats sont importants mais je dirais qu’il faut lui donner du temps.

“Donc, je pense que la seconde mi-temps est ce qu’il est. Ce qu’il a fait à Brighton était exceptionnel. Tous les managers ont besoin de temps, il a raison.

“Nous avons besoin de temps chaque saison. À Barcelone, il y avait une raison parce que j’avais [Lionel] Messi là-bas, je n’avais pas besoin de deux saisons : une suffisait. Jouer contre City quand on est à ce niveau en Coupe Carabao ou ici n’est pas facile pour Graham, pour Chelsea ou pour n’importe quelle équipe.”

Et Potter a déclaré: “Les résultats en un court laps de temps ne sont pas positifs. Vous pouvez trouver des excuses et chercher des raisons, ou vous pouvez dire que ce n’est pas assez bon et que ces deux réponses sont correctes.

“Clairement, nous souffrons et ce n’est pas agréable mais c’est là où nous en sommes en ce moment.”