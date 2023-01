Pep Guardiola déplore le manque de passion, de feu et de désir après la victoire “confortable” de Man City contre Tottenham | Nouvelles du football

Pep Guardiola a lancé une critique étonnante de ses joueurs après la victoire de retour de Manchester City sur Tottenham.

Les champions de Premier League sont passés de deux à la mi-temps pour gagner 4-2, mais Guardiola a été frustré par le manque de “passion, de feu et de désir” de son équipe – des qualités qu’il pense que les dirigeants d’Arsenal possèdent.

“Je ne peux pas nier à quel point nous sommes heureux, mais nous sommes loin de l’équipe que nous étions”, a-t-il déclaré. Sports du ciel dans son entretien avec Pat Davison.

“Pas en termes de jeu, nous avons assez bien joué mais il y a beaucoup de choses comme la compétitivité, en termes de ce que nous devons faire dans beaucoup de choses dont nous sommes loin.

“Rico Lewis a concédé quatre fautes, mais ce n’étaient pas des cartons jaunes parce que c’est Rico Lewis et nous ne réagissons pas. Nous jouons parce que” mon manager m’a dit de jouer ceci et comment le faire “, mais il n’y a rien de l’estomac ou l’intestin.

“Aujourd’hui, nous avons eu de la chance mais cela ne changerait pas, tôt ou tard nous sommes à nouveau [going] perdre des points. [We are missing] la passion, le feu et le désir et de gagner dès la première minute.

“C’est la même chose avec nos fans, ils sont silencieux pendant 45 minutes. Ils ont hué parce que nous perdions, pas parce que nous jouions mal. Nous avons bien joué, nous avons eu plus d’occasions, les buts attendus de Tottenham sont de 0,89 donc nous étions meilleurs.

“Ils ont hué parce que nous perdions, mais c’est peut-être la même chose que notre équipe. Peut-être que nous étions si à l’aise de gagner quatre Premier League en cinq ans et c’est pourquoi nous… vous savez. Après le but, ils réagissent, mais ce n’est pas le point. “

Lorsqu’on lui a demandé si le feu s’était éteint chez ses joueurs de Manchester City, Guardiola a ajouté: “Certainement. Sinon, nous ne concéderions pas les buts que nous concédons à chaque match. Nous leur donnons [the goals] et aujourd’hui nous avons eu de la chance mais après, nous n’aurons plus de chance.”

Comment City le récupère-t-il ? “C’est mon devoir, mon travail. Je veux que mes fans reviennent, je veux mes fans ici. Pas mes fans à l’extérieur, ce sont les meilleurs, mais mes fans ici [at the Etihad]. Le soutien pour chaque coin et chaque action et le soutenir. Nous devons le faire, mais tout le monde est détendu.

“La Premier League n’attend pas. Nous avons l’ouverture avec Arsenal et ils ont le feu.

“Deux décennies, ils n’ont pas gagné la Premier League et chaque joueur sait qu’il entrera dans l’histoire, comme nous l’avons ressenti lorsque nous avons remporté la première Premier League et battu tous les records et gagné consécutivement.

“Nous n’avons pas le feu à l’intérieur et nous n’avons rien à demander, j’ai juste expliqué la réalité que tout est si confortable. Et les adversaires n’attendent pas. Bien sûr, je ne suis pas [happy with my team]. Je ne reconnais pas mon équipe. Mon équipe a toujours la passion et le désir et la course et tout.”

Richards: C’était cinglant par Pep

“C’était cinglant, n’est-ce pas”, a déclaré Micah Richards Sports du ciel. “Quand nous voyons normalement les interviews de Pep, elles sont très sarcastiques, mais aujourd’hui, il est sorti et c’était presque comme s’il disait qu’il en avait assez de la situation de produire quelque chose d’aussi bon, mais personne ne semble satisfait.

“Quand vous commencez à parler des fans, c’est une situation difficile. Quand les fans huent, ce n’est jamais acceptable, mais c’est comme s’il avait pris ça très personnellement. J’ai pensé que cette interview était comme s’il était à bout de souffle.”

Carragher: C’était une interview brillante

“C’était une interview brillante”, a déclaré Jamie Carragher Sports du ciel. “Pep Guardiola n’a pas été souvent dans cette position où il sent qu’il doit envoyer une fusée à tout le monde.

“Peu de managers peuvent s’en tirer en critiquant leurs propres supporters. Jurgen Klopp l’a fait à ses débuts à Liverpool lorsque de nombreux supporters sont partis avant la fin du match. Il ira bien, il ne va pas perdre les supporters, il est Dieu ici pour les supporters et il le sait.”