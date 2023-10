Pep Guardiola a nié avoir suggéré au patron de Brighton, Roberto De Zerbi, de lui succéder à Manchester City.

Un rapport récent affirmait que Guardiola avait fait part à un groupe de joueurs de Brighton de sa prédiction de De Zerbi après le match nul de City au stade Amex en mai.

Guardiola, dont le contrat avec City court jusqu’en 2025, aurait déclaré « c’est le prochain manager de Manchester City » à propos de De Zerbi, dont le travail impressionnant avec les Seagulls lui a valu l’admiration de toute la Premier League.

Alors que Brighton était en visite à City samedi, Guardiola a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir fait cette réclamation, mais il n’a pas tardé à faire l’éloge de l’Italien.

« Je ne m’en souviens pas. J’ai peut-être une mauvaise mémoire, mais je suis sûr que Roberto peut s’entraîner dans n’importe quelle équipe du monde. Je n’ai aucun doute », a déclaré Guardiola aux journalistes vendredi.

« Je ne me souviens pas avoir dit ça aux joueurs. Je me souviens avoir dit avant son arrivée, un ou deux matchs après, qu’il fallait soutenir le manager, mais je ne me souviens pas avoir dit cela honnêtement.

« Ce ne sont pas mes affaires. Si le président me demande mon avis, je donnerai mon avis mais cela ne me regarde pas.

« Je ne suis pas le directeur sportif. Ce n’est pas ma responsabilité de dire ce qui va bien ou mal.

L’ancien patron de Sassuolo et du Shakhtar Donetsk, De Zerbi, a fait forte impression depuis son arrivée à Brighton il y a un peu plus d’un an.

Il a guidé le club vers la compétition européenne pour la première fois avec une sixième place en Premier League la saison dernière et ils ont bien démarré la campagne actuelle.

Guardiola estime que l’impact de De Zerbi montre qu’un manager n’a pas besoin d’avoir une expérience au plus haut niveau pour décrocher les plus gros postes.

« Cela ne veut pas dire qu’il faut être dans les meilleurs clubs pour être manager des meilleurs clubs. J’ai été nommé entraîneur de l’équipe première de Barcelone venant de la quatrième division sans aucune expérience au plus haut niveau », a-t-il déclaré.

« Vous avez l’idée du club, le directeur sportif suit l’idée, ils embauchent le manager pour cette idée, ils embauchent des joueurs pour suivre l’idée. Quand ça arrive, ça se passe bien.

« Man City a fait cela, Liverpool avec Jurgen (Klopp) pendant de nombreuses années – remportant des titres avec le même processus et les mêmes idées. »

