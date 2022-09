Pep Guardiola demande à Man City d’être “parfait” pour gagner le choc contre Man United

Pep Guardiola a déclaré que Manchester City devra être “parfait” s’il veut remporter le derby de Manchester dimanche.

Manchester United n’a perdu que deux de ses huit dernières visites au stade Etihad, remportant trois des quatre dernières, et Guardiola a déclaré qu’il se méfiait de la menace posée par l’équipe d’Erik ten Hag.

“Nous devons jouer le match parfait dimanche, ils vous puniront dans de petits espaces”, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

“Nous ne pouvons pas être paresseux. Ce que vous devez exprimer, ce sont des émotions, les jeux vous le donneront.

“Les décisions sont prises avant d’agir. Soyez calme et prenez les bonnes décisions. Lorsque vous êtes anxieux, il est difficile de prendre la bonne.

“J’attends toujours le meilleur de nos adversaires. La qualité qu’ils ont est incontestable depuis de nombreuses années.”

United s’est remis de deux défaites pour commencer la saison pour se hisser au cinquième rang du classement avec quatre victoires consécutives en championnat, ce qui a permis à Ten Hag d’être nommé manager du mois de septembre en Premier League.

Pep Guardiola espère maintenir le début de saison invaincu de Manchester City en Premier League dimanche. Photo de Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

City, quant à lui, a commencé la campagne avec cinq victoires et deux nuls lors de ses sept premiers matchs, mais Guardiola a déclaré que l’atmosphère de derby devrait élever ses joueurs à un niveau encore plus élevé contre United.

“Ils [United] viennent d’un très bon résultat contre Southampton à l’extérieur qui n’est pas facile et Arsenal à domicile, une bonne dynamique pour eux”, a-t-il ajouté.

“C’est une grande rivalité dans la ville et je vais essayer de comprendre ce qu’ils vont faire et ce que nous pouvons faire pour les battre. J’ai hâte de jouer.

“Les gens qui vont au stade nous mettent la pression, mais c’est important. Je veux qu’ils soient actifs, qu’ils fassent preuve de passion et qu’ils exigent le meilleur de nous-mêmes.

“Quand vous êtes au sommet, vous avez plus de rivaux. Quand vous êtes au milieu, vous avez peu de rivaux. Les grands rivaux vous rendent meilleur.”

City sera sans John Stones contre United après que le défenseur se soit blessé aux ischio-jambiers en jouant pour l’Angleterre contre l’Allemagne lundi.

Kalvin Phillips est également porté disparu après avoir subi une opération à l’épaule cette semaine.

“[Stones] ne sera pas quatre, cinq ou six semaines [out]ce sera moins”, a déclaré Guardiola.

“Je ne sais pas quand il reviendra, mais je pense que peut-être 10 jours à deux semaines.

“Avec un peu de chance [surgery] résoudra le problème [with Phillips] et j’espère qu’il est prêt et qu’il pourra revenir à temps pour la Coupe du monde et après la Coupe du monde, reviendra avec nous.”