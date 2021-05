Pep Guardiola défend sa sélection d’équipe alors que Chelsea bat Manchester City pour remporter l’UEFA Champions League

Après une décennie d’essais, Pep Guardiola et l’attente de Manchester City pour remporter la Ligue des champions se poursuit après que Chelsea est sorti vainqueur 1-0 d’une finale 100 % anglaise à Porto. City a terminé avec 19 points d’avance sur Chelsea pour remporter le titre de Premier League cette saison, mais leurs vieux démons en Europe sont réapparus alors que le bricolage de Guardiola avec une équipe gagnante s’est à nouveau retourné contre lui. Le Catalan a remporté la Ligue des champions à deux reprises au cours de ses trois premières saisons en tant qu’entraîneur senior à Barcelone. Mais il peut désormais ajouter la déception de perdre pour la première fois en finale à des sorties en quatre demi-finales et trois quarts de finale en tant que patron du Barca, du Bayern Munich et de City au cours des 10 dernières années.

City n’avait même jamais dépassé les huit derniers au cours des quatre premières saisons de Guardiola, mais il semblait avoir appris de ses erreurs alors qu’une équipe bien établie a confortablement battu le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain pour atteindre la finale pour la première fois dans le l’histoire du club.

Cependant, il a laissé tomber une bombe en omettant le capitaine Fernandinho et Rodrigo de la base de son milieu de terrain pour faire place au retour de Raheem Sterling dans la formation de départ.

Chelsea a saisi l’espace ouvert dans le milieu de terrain de City pour profiter du meilleur de la première mi-temps et, sans quelques finitions caractéristiques de Timo Werner, aurait été devant bien avant de marquer le seul but.

Un ballon en profondeur de Mason Mount a ouvert la défense de City pour que Kai Havertz contourne Ederson et fasse rouler le ballon dans un filet vide.

« J’ai essayé la meilleure sélection pour gagner le match », a déclaré Guardiola. « (Ilkay) Gundogan a joué de nombreuses années à ce poste. Nous avons essayé d’avoir de la vitesse sur le ballon, de trouver des joueurs entre les lignes sur le ballon et c’était la décision . »

La chance n’était pas non plus du côté de City car Kevin De Bruyne a été forcé de partir en larmes après un coup à la tête écoeurant lorsqu’il est entré en collision avec Antonio Rudiger au début de la seconde mi-temps.

Sans le Belge, les tentatives de Guardiola pour réparer les torts de sa sélection d’équipe étaient trop peu, trop tard.

Fernandinho a été présenté juste après l’heure de jeu, tandis que les attaquants Gabriel Jesus et Sergio Aguero ont été lancés à la recherche d’un but.

Mais la grande majorité du succès de City cette saison est venu d’un système fluide sans attaquant et ils n’ont jamais semblé à l’aise car la défense de Chelsea les a limités à un tir cadré malgré la perte de l’expérience de Thiago Silva sur blessure en première mi-temps.

‘Nous reviendrons’

Soutenue par la richesse du cheikh Mansour d’Abou Dhabi, City est devenue la force dominante du football anglais, remportant cinq titres de Premier League au cours des 10 dernières années.

Mais cela ne fait que rendre plus aiguë la douleur de trois déceptions contre des équipes anglaises en Europe au cours des quatre dernières années.

Après 10 saisons en Ligue des champions, City reste sans le trophée qu’il désire le plus.

City va panser leurs blessures, investir et réessayer. Guardiola a prolongé son contrat à l’Etihad plus tôt cette saison jusqu’en 2023.

« C’est la première fois que nous sommes ici, nous apprendrons, nous reviendrons », a déclaré Guardiola.

« C’était une saison avec 62 matchs et nous en avons joué 61. Nous sommes tristes, nous devons en tirer des leçons et nous apprendrons pour l’avenir, mais la saison a été exceptionnelle. »

Erling Haaland et Harry Kane ont tous deux été suggérés pour remplacer Aguero au départ et Guardiola a fait allusion à un « secouement » cet été pour garder son équipe affamée.

Perdre leur plus gros match d’une campagne jusque-là glorieuse aidera à maintenir la motivation pour plus.

En cinq saisons à Manchester, Guardiola a déjà remporté huit trophées majeurs.

Mais celui qu’il a amené au club pour gagner le plus reste la pièce manquante.

