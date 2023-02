Pep Guardiola défend le club après des accusations, s’exprime sur son avenir, tire sur ses rivaux de Premier League et anticipe le choc d’Aston Villa

Manchester City affrontera Aston Villa ce week-end lors du premier match depuis qu’ils ont été accusés par la Premier League d’avoir enfreint les règles financières.

Après une enquête de quatre ans, Man City aurait enfreint les règles de la ligue datant des saisons 2009/10 à 2017/18.

Getty Guardiola s’est exprimé pour la première fois depuis que Man City a été inculpé par la Premier League

Les Citizens espèrent éviter de se distraire du drame hors du terrain et remporter une victoire cruciale dans la course au titre de Premier League dimanche.

Le manager Pep Guardiola a abordé les accusations du club, une éventuelle expulsion, son avenir au club et a anticipé l’affrontement avec Villa.

Voici chaque mot de la conférence de presse de Guardiola…

Sur les accusations de Premier League

“Mes premiers mots sur le Club sont des pensées sur les personnes en Turquie et en Syrie pour ces moments terribles.

« Ma première pensée est que nous sommes déjà condamnés. C’est pareil avec l’UEFA, nous étions déjà condamnés.

“Nous avons de la chance de vivre dans un pays où tout le monde est innocent jusqu’à preuve du contraire.

« Il semble que nous ayons déjà été condamnés. Que va-t-il se passer, je ne sais pas. Nous pensons avoir de bons avocats et nous allons défendre notre position.

« Le temps dépendra de ce qui se passera. Nous verrons ce qu’un juge, la Premier League décide.

“De la même manière avec l’UEFA, nous sommes innocents.”

Guardiola a défendu son club après les allégations

Sur sa confiance dans le club

« Le club a prouvé que nous étions complètement innocents. Vous savez de quel côté je suis.

« Je suis pleinement convaincu que nous serons innocents. Que se passera-t-il alors ? C’est la même chose depuis qu’Abu Dhabi a pris le pouvoir.

“Entre la parole des 19 clubs ou la parole de mon peuple, je suis désolé si je vais me fier à la parole de mon peuple.”

Sur son avenir en tant que manager de Man City

« Je ne bouge pas de ce siège. Je peux vous assurer plus que jamais que je veux rester. Plus que jamais!

« Maintenant, je ne veux plus bouger. Pas parce que les gens disent : “Ils t’ont menti Pep”. Ils ne m’ont pas menti.

“Regardez ce qui s’est passé avec l’UEFA, nous n’avons rien fait de mal. C’est maintenant le même cas. Pourquoi ne devrais-je pas faire confiance à mon peuple ?

«Je veux rester ici encore plus maintenant, je fais confiance à mon peuple.

“Je me suis parfois demandé mais je n’ai jamais été aussi sûr de rester.”

AFP Guardiola dit qu’il veut plus que jamais rester à Man City

Sur d’autres clubs de Premier League

“Ouais, bien sûr. C’est la Premier League.

“Pourquoi? Je ne sais pas. Vous devrez demander aux autres cadres. Daniel Levy et ce genre de personnes et aller à une conférence de presse et leur demander.

«Ils ouvrent un précédent en ce moment. Qu’est-ce qui nous est arrivé, soyez prudent.

“Ce qui nous est arrivé, il y a beaucoup d'(autres) clubs qui pourraient être accusés à l’avenir.

«Nous pouvons accepter s’ils n’aiment pas notre comportement, mais défendons-nous.

“Il y a beaucoup beaucoup de choses, il y a des suggestions, il n’y a pas de phrases.

Sur une éventuelle expulsion de la ligue

“Si nous sommes coupables, nous irons dans les divisions inférieures comme avant, nous appellerons Paul Dickov et Mike Summerbee.”

Getty Guardiola a également anticipé le match contre Aston Villa ce week-end

Sur la couverture médiatique des accusations

« Nous ne faisions pas partie de l’establishment, ils [the media] peut le faire, mais la seule chose que je regrette, c’est qu’ils nous laissent la chance de nous défendre.

« Tout le monde est innocent jusqu’à preuve du contraire, mais cela ne s’est pas produit. Qui va réparer les dégâts [caused by] les articles?”

Sur le match contre Aston Villa

« Nous avons perdu contre les Spurs. Le reste était assez bon; FA Cup et Premier League. Le match contre les Spurs n’était pas mauvais.

« Nous avons besoin de plus de cohérence. On va essayer de commencer dimanche.

« Les joueurs seront concentrés sur notre jeu. Ça c’est sûr.

« Nous devons essayer de les battre et les joueurs seront concentrés sur le match. Ils sont bons des deux côtés [defensively and offensively].”