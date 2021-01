Pep Guardiola a lancé une défense extraordinaire de Benjamin Mendy après avoir affirmé que «beaucoup de gens» auraient enfreint les règles de Covid.

Manchester City a publié une déclaration ferme condamnant les actions de Mendy après qu’il ait été révélé qu’il avait organisé une fête du Nouvel An chez lui.

Mais Guardiola a quand même mis Mendy sur le banc et a offert son soutien après l’avoir décrit comme un «gars spécial» et a volé face à l’indignation publique contre les footballeurs qui ont enfreint les directives du gouvernement.

Le patron de la ville, Guardiola, a déclaré: «Il fait partie du groupe, il fait partie des gars qui sont très aimés dans notre groupe. Dans les tribunes aujourd’hui, il était les joueurs les plus actifs. C’est un gars spécial pour nous et il a un cœur incroyable.

«Je voudrais voir combien de personnes vont maintenant le juger et voir si elles ont les bonnes intentions qu’il a. Mais il doit comprendre certaines choses.

«Je voudrais savoir combien de personnes ont fait cela le soir du Nouvel An, mais normalement dans cette société, nous jugeons les autres lorsque nous devons d’abord nous juger nous-mêmes.

«Je ne le justifie pas – il a enfreint les règles. Mais ne donnez pas trop de leçons aux autres. Bien sûr, ce qu’il a fait n’était pas correct. Il est facile de juger les autres.

«Nous ne faisons que notre travail. Nous apparaissons dans les médias sociaux plus que quiconque – mais je ne pense pas que les footballeurs soient plus importants qu’un médecin, ou un architecte du NHS ou un enseignant à l’école pour mes enfants. Pourquoi sommes-nous plus importants que les autres?