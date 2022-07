Pep Guardiola “déçu” par les joueurs absents de Man City pour la tournée américaine et qualifie les liens de Neymar de “faux” | Nouvelles du football

Pep Guardiola se dit déçu que Phil Foden, John Stones et Ilkay Gundogan ne fassent pas partie de la tournée de pré-saison de Manchester City aux États-Unis, admettant que leur absence contribue à des “problèmes incroyables” pour son équipe.

City est actuellement à Houston, où il se prépare à affronter le Club America jeudi avant de se rendre à Green Bay pour un match avec le Bayern Munich dimanche.

Mais les internationaux anglais Foden et Stones, ainsi que l’international allemand Gundogan, manqueront les matches amicaux après avoir échoué à satisfaire aux conditions d’entrée américaines. La plupart des voyageurs aux États-Unis doivent être entièrement vaccinés, ce qui a également empêché N’Golo Kante et Ruben Loftus-Cheek de participer au voyage de pré-saison de Chelsea dans le pays.

Erling Haaland de Manchester City déclare que la Ligue des champions est sa “compétition préférée” alors qu’il espère aider sa nouvelle équipe à remporter le trophée pour la première fois



Le trio s’entraîne avec les U23 de City en Croatie et rejoindra l’équipe senior à son retour d’Amérique, mais Guardiola a déclaré que l’incapacité de son équipe à profiter d’une pré-saison complète ensemble pourrait leur coûter cher lorsque les matches de compétition commenceront le mois prochain.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu d’être sans Foden, Stones et Gundogan, le manager a répondu: “Oui, beaucoup. J’aimerais qu’ils soient ici.

“La deuxième saison ici [2017/18], quand nous avons terminé avec 100 points, c’était la seule pré-saison où nous étions tous ensemble dès le premier jour. Depuis, c’est toujours quatre joueurs qui arrivent, puis au bout de quelques semaines d’autres et on commence la saison avec des problèmes incroyables. C’est pourquoi nous perdons chaque saison au début beaucoup, beaucoup de points.

“Cette saison, j’ai pensé, ‘peut-être que nous serons tous ensemble’, mais en raison de situations personnelles avec ces trois joueurs, et d’autres situations avec d’autres, nous ne pouvons pas être ensemble. Nous sommes retardés mais c’est ce que c’est. Nous sommes aller de l’avant et aujourd’hui il faut s’adapter.

“Avant, chaque pré-saison était de trois, quatre, cinq semaines ensemble. Maintenant, c’est fini, avec la Coupe du Monde, la Coupe d’Europe [European Championships] – de nombreuses compétitions.

“Les joueurs ont besoin de repos après une saison difficile. Mais ils sont en forme, ils s’entraînent avec les U23 en Croatie, et quand ils reviendront, tout ira bien.”

Un autre joueur qui ne fera pas partie de la pré-saison de City – ni même de toute sa campagne – est Neymar, malgré un article paru dans un journal français Le Parisien que l’attaquant avait été offert aux champions d’Angleterre cet été.

Neymar a été lié à un déménagement dans plusieurs des meilleurs clubs européens cet été





Mais Guardiola a rejeté les allégations en disant: “Je suis vraiment désolé pour Le Parisien mais ce n’est pas vrai. Je suis désolé pour eux car les informations qui leur ont été divulguées étaient fausses.

“Neymar est un joueur incroyable et, avec les informations dont je dispose, un gars incroyablement gentil. Alors laissez-le calme, laissez-le exprimer l’énorme talent qu’il a à Paris aux côtés de [Lionel] Messi et toutes les grandes stars qu’ils ont.

“Mais je dirais que Manchester City achète 150 joueurs chaque saison. On dirait que nous nous intéressons à tous les joueurs du monde. Vous savez que ce n’est pas vrai. Je suis désolé pour Neymar, bien sûr !”

Pep Guardiola répond aux rumeurs selon lesquelles Neymar serait lié à un transfert à Manchester City des géants français du PSG



Cependant, City tient à signer un nouvel arrière gauche et reste intéressé par Marc Cucurella de Brighton, car Sky Sports Nouvelles révélé en juin.

Brighton ne veut pas laisser partir Cucurella et exigera une offre énorme afin de vendre étant donné que l’international espagnol a encore quatre ans sur son contrat.

Kyle Walker et Pep Guardiola ont donné leur avis sur le transfert imminent d’Oleksandr Zinchenko à Arsenal



Mais avec Oleksander Zinchenko sur le point de déménager à Arsenal, City doit se renforcer à l’arrière gauche, et Guardiola fait confiance à Txiki Begiristain, le directeur du football du club, pour trouver la bonne solution.

“Nous verrons”, a déclaré Guardiola lorsqu’on lui a demandé de signer un nouvel arrière gauche. “Je pense que Txiki et son département de scoutisme ont des noms à chaque poste. Txiki saura exactement ce qui est le mieux pour l’équipe.”

Marc Cucurella s’est classé parmi les six premiers de la Premier League pour les tacles et la reprise de possession dans les zones défensives la saison dernière, mais a également contribué considérablement plus haut sur le terrain.





Walker: Haaland a de grosses bottes à remplir

Erling Haaland a commencé l’entraînement de pré-saison avec Manchester City





Erling Haaland, la signature de 51 millions de livres sterling du Borussia Dortmund, fait partie de la tournée de City aux États-Unis et pourrait faire ses débuts contre le Club America.

Kyle Walker dit qu’il a été impressionné par ce qu’il a vu de l’attaquant, qui a marqué 85 buts en 88 matchs pour Dortmund, mais a averti le joueur de 21 ans qu’il avait de grosses bottes à remplir sous la forme de Sergio Aguero, le record de City. buteur qui a quitté l’Etihad il y a un an.

“Erling a été vraiment bon”, a déclaré Walker. “Il est jeune – nous devons prendre cela en considération.

“De toute évidence, il a de grandes responsabilités et probablement de grosses bottes à remplir, Aguero étant le dernier – bar [Gabriel] Jesus – attaquant inconditionnel de Manchester City.

“Mais d’après ce que j’ai vu à l’entraînement, il a l’air fort, il a l’air puissant et il a l’air impatient, et c’est le principal. Tant qu’il respecte ses normes, continue de faire ce qu’il faisait à Dortmund et apporte la même mentalité et s’adapte à la Premier League.

“Nous savons tous que c’est très difficile. Personne n’entre vraiment dans une équipe et frappe le sol en courant, donc il va avoir besoin de temps, mais c’est à nous en tant que joueurs, managers et au club dans son ensemble de nous assurer que nous sommes qu’il se sente le mieux accueilli possible.”