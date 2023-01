Pep Guardiola déclare que Manchester United est “de retour” mais semble concéder la course au titre de Premier League à Arsenal avant leur confrontation dans le derby du nord de Londres contre Tottenham

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que ses rivaux de Manchester United “étaient de retour” après le derby palpitant de samedi.

L’Espagnol a peut-être également déjà concédé la course au titre de Premier League à Arsenal, les champions en titre perdant du terrain sur les leaders actuels.

Getty Guardiola pourrait perdre le titre de Premier League contre son ancien n ° 2 Arteta cette saison

Getty L’équipe de Guardiola a subi une deuxième défaite consécutive

United a battu City 2-1 à Old Trafford pour les ramener à un point seulement de leurs bruyants voisins du tableau.

Le premier match de Jack Grealish a été annulé par un égaliseur controversé de Bruno Fernandes, Marcus Rashford remportant le vainqueur.

Ce fut une énorme victoire pour United et, s’adressant à talkSPORT, Guardiola a affirmé que les Red Devils étaient de retour sous Erik ten Hag.

S’adressant au commentateur de talkSPORT Sam Matterface après le coup de sifflet final, le patron de City a déclaré qu’il était si satisfait de la façon dont son équipe a joué, malgré le résultat, que rien d’autre n’a d’importance.

“Comme je suis satisfait, mon ami”, a déclaré l’Espagnol.

“J’étais frustré à Southampton [a shock 2-0 defeat in the Carabao Cup quarter-finals], mais aujourd’hui je suis tellement satisfait. Je me fiche de la Coupe Carabao et même de la Premier League.

Getty Rashford a marqué un vainqueur crucial pour United tard

“Je veux que mon équipe joue chaque match de la façon dont nous avons joué aujourd’hui. C’est ce que je veux.

«Après un autre moment, nous ne pouvons pas gagner tout le temps, Manchester City ne peut pas les battre. C’est bien.

“United est de retour après de nombreuses années, c’est la réalité. Bien sûr, vous voulez gagner, mais pour la façon dont nous avons joué, vous devez être frustré.

City a toujours cinq points de retard sur Arsenal, mais cela passera à huit si les Gunners battent Tottenham dimanche.

Ils n’ont pas réussi à combler l’écart du côté de Mikel Arteta contre United, et Guardiola a laissé entendre qu’ils ne pourraient peut-être pas les rattraper.

Richard Pelham / Le Soleil Guardiola pense que Man United est “de retour” grâce à l’entraîneur néerlandais Ten Hag

“Je me fiche de la Premier League et de la Coupe Carabao, nous ne pouvons pas gagner”, a-t-il déclaré BT Sport.

« Nous avons beaucoup gagné, donc ce n’est pas un problème. Le problème est de se comporter et d’agir comme nous l’avons fait, nous nous concentrons toujours sur cela. Donc la Carabao Cup est sortie, peu importe. Nous n’avons pas joué comme nous étions, comme nous sommes, et aujourd’hui, nous avons joué.

Il a ajouté: “Ne soyez pas distrait par ce qui s’est passé aujourd’hui et le premier but et en vous concentrant bien sûr sur les Spurs dans quelques jours.”

City a remporté quatre des cinq derniers titres de Premier League, mais le trophée convoité pourrait bien être en route vers l’Emirates Stadium cette saison.

Une victoire des Gunners contre les Spurs serait une énorme déclaration pour le reste de la course au titre de cette saison.