Pep Guardiola déclare que la Premier League est la plus importante des trois titres que Manchester City poursuit

Manchester City, qui poursuit les triplés, peut cocher la première case en remportant son troisième titre consécutif en Premier League ce week-end dans ce que Pep Guardiola a déclaré être le plus important et le plus difficile des trois trophées à remporter.

City peut décrocher la ligue sans même taper dans un ballon si Arsenal perd à Nottingham Forest samedi et sinon ils peuvent soulever le trophée en battant Chelsea dimanche au stade Etihad.

« La Premier League est la compétition la plus importante car elle dure 10, 11 mois. Nous avons de la chance d’être à la maison avec notre peuple pour le prendre », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

« Le dernier est le plus difficile, car il y a beaucoup d’émotions. Nous ne nous pardonnerions pas si nous devenions distraits. »

Guardiola ne regardera probablement pas le match d’Arsenal.

« Je ne pense pas », a-t-il déclaré. « Nous avons un match le lendemain. Dans mon esprit, j’aimerais penser que nous devons le gagner pour être champions. Célébrer avec nos gens dans le stade serait le meilleur . »

Il serait facile d’être distrait après que City ait détruit la puissance européenne du Real Madrid 4-0 mercredi pour remporter sa demi-finale de Ligue des champions 5-1 au total.

Ils ont encore deux trophées à jouer avec la finale de la FA Cup contre Manchester United le 3 juin et la finale de la Ligue des champions une semaine plus tard à Istanbul. Un triomphe dans la vitrine européenne serait leur premier.

Lorsqu’on lui a demandé si son équipe s’était calmée depuis mercredi, Guardiola a répondu : « Calmé ? C’est non-stop, le plus difficile (arrive). Les joueurs de tennis disent que servir pour gagner Wimbledon est le plus difficile. Dimanche, le match est entre nos mains. »

VILLE COHÉRENTE

Alors que City a remporté 11 matchs consécutifs de Premier League et est invaincu au stade Etihad en 19 matchs consécutifs remontant à la mi-novembre, Guardiola a déclaré que la série de succès venait du fait qu’il était constamment à la hauteur de l’occasion.

Il ne s’attend pas à autre chose ce week-end.

« Les émotions sont beaucoup de choses », a déclaré l’Espagnol. « Nous ne pouvons pas être distraits. Nous ne nous le pardonnerons pas. Concentrez-vous sur chaque match jusqu’à la fin de la saison pour bien finir…

«Nous l’avons fait contre Arsenal, Liverpool, United, les grandes équipes à domicile. Nous nous sentons forts, confiants avec nos gens. »

Guardiola a été interrogé sur une vidéo montrant le milieu de terrain Kevin De Bruyne lui criant « Tais-toi! » lors du match de mercredi. Le manager est retourné sur le banc de City, apparemment déconcerté après l’échange.

« L’action avec Kevin j’adore ça, on se crie dessus. Je l’aime bien. Parfois, c’est un peu plat, j’aime cette énergie », a déclaré Guardiola. « Ce n’est pas la première fois, vous ne voyez pas, mais il me crie dessus à l’entraînement.

« C’est ce dont on a besoin. Après cela, il devient le meilleur. (Ilkay Gundogan) a perdu le ballon, Kevin aussi, on n’avait pas besoin de ça dans le jeu… C’est le foot, on peut le faire. Ces choses doivent arriver pour être compétitives. »

City a quatre points d’avance sur Arsenal en tête du classement avec un match en moins. Ils clôtureront la saison de championnat avec des matchs à Brighton & Hove Albion mercredi et à Brentford le 28 mai.

