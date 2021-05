Pep Guardiola de Manchester City ne se soucie pas de l’histoire avec l’arbitre de la Ligue des champions

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il n’avait aucune inquiétude quant à la nomination de Mateu Lahoz comme arbitre de la finale de la Ligue des champions malgré son histoire avec le responsable espagnol.

Lahoz a été fortement critiqué par Guardiola pour sa performance lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions en 2018 lorsque City s’est rendu à Liverpool.

Guardiola a déclaré que Lahoz « aime être différent, il aime être spécial » après avoir écarté un but de Leroy Sane, mais le directeur de la ville a déclaré qu’il « s’en fichait » qu’il prendra la tête contre Chelsea à Porto samedi.

« Pas une seconde [has he thought about it] », A déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse lundi. » Je m’en fous. J’ai tellement confiance en mon équipe. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis confiant dans mon équipe et ce que nous devons faire. «

City entre dans le match après avoir perdu deux fois contre Chelsea depuis que Thomas Tuchel a succédé à Frank Lampard, une fois dans le Coupe FA demi-finale à Wembley et de nouveau dans la première ligue au stade Etihad. Cela a conduit à suggérer que Chelsea aura un avantage mental avant la finale, mais Guardiola n’est pas d’accord.

Pep Guardiola a déclaré qu’il était convaincu que son équipe pouvait remporter la Ligue des champions. Photo de MARTIN RICKETT / POOL / AFP via Getty Images

« Chelsea crée des problèmes pour toutes les équipes », a-t-il ajouté. « Félicitations pour les deux matchs qu’ils nous ont battus, c’est une autre compétition, la finale, on verra ce qui se passe.

« Nous allons les affronter, sachant ce que nous devons faire pour les battre. Je suis plus préoccupé par ce que nous avons à faire avec le ballon, notre stratégie sans le ballon, la stratégie avec le ballon, c’est ce que je vais faire. les derniers jours avant la finale. «

Pendant ce temps, Ilkay Gundogan a confirmé qu’il était apte à affronter Chelsea après avoir été blessé lors de la défaite contre Brighton.

«Je vais bien», dit-il. « J’étais un peu plus prudent dans le match de Brighton, à cause du coup sur mon genou, j’ai commencé à sentir tous les muscles autour mais je n’ai manqué aucune séance d’entraînement donc je me sens bien. »