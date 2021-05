Pep Guardiola de Manchester City avertit les joueurs de se concentrer sur les derniers matchs de Premier League

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a averti ses joueurs qu’ils ne seraient pas prêts pour le Ligue des champions finale s’ils ne se préparent pas correctement pour les deux derniers matchs de la première ligue campagne.

City a déjà été sacré champion de Premier League mais a des matchs contre Brighton et Everton à disputer avant la finale de la Ligue des champions contre Chelsea à Porto le 29 mai.

Guardiola a déclaré que les préparatifs pour Chelsea n’avaient pas encore commencé et il a dit à son équipe de se concentrer sur les deux prochains matches.

« Nous aurons six jours pour nous concentrer sur la finale après Everton », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse lundi.

« Maintenant, c’est Brighton. Vous travaillez pour préparer au mieux la finale. Nous ne serons pas prêts si nous ne nous préparons pas pour Brighton. Je n’ai pas parlé une seconde de Chelsea. Nous jouerons pour gagner à nouveau [against Brighton and Everton] et c’est la meilleure façon d’arriver à la finale. Dans les six jours, nous serons plus concentrés sur Chelsea. «

Ferran Torres est en ligne pour commencer contre Brighton après son tour du chapeau lors de la victoire 4-3 contre Newcastle vendredi.

Le joueur de 21 ans a dû attendre des opportunités lors de sa première saison au stade Etihad et Guardiola a déclaré que l’attaquant bénéficiait d’être plus positif.

« Il y a des hauts et des bas avec tous les joueurs », a ajouté Guardiola, qui a également révélé que Kevin De Bruyne est de retour à l’entraînement après une blessure.

« Ferran était d’une humeur incroyable à son arrivée, puis en colère contre le monde dans de nombreuses situations et il n’a pas bien joué.

« Quand il a souri à nouveau, il a commencé à bien jouer. Cela dépend de la confiance des joueurs. Nous pouvons les aider mais c’est à eux de décider. Le football vous récompense quand vous êtes positif. Quand vous vous plaignez tout le temps, les gens vous dépassent et jouent. .

« Le football n’attend pas. Si vous n’êtes pas au bon moment, un autre gars prendra votre position. Quand vous êtes positif, ils jouent toujours bien. »