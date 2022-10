Pep Guardiola de Man City apaise les craintes de blessure d’Erling Haaland

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a apaisé les inquiétudes concernant la forme physique d’Erling Haaland en suggérant que l’attaquant norvégien pourrait être disponible pour jouer à Leicester City samedi.

Haaland a été remplacé à la mi-temps lors du match nul 0-0 de City contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions mardi.

Guardiola a déclaré par la suite que le joueur de 22 ans ne se sentait pas bien et souffrait d’une blessure au pied, mais qu’il n’avait pas encore été exclu du match au King Power Stadium.

“Il se sent mieux”, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

“Nous nous entraînons cet après-midi donc nous allons évaluer. Nous verrons comment il se sent dans son pied et après nous déciderons.”

Haaland a déjà marqué 22 buts cette saison, dont 17 en Premier League, mais Guardiola dit qu’il a un remplaçant prêt à l’emploi en l’Argentin Julian Alvarez, 22 ans.

“Si Haaland ne joue pas, alors Alvarez est la première option naturelle pour le remplacer”, a ajouté Guardiola.

Erling Haaland pourrait être en forme pour le match de Manchester City contre Leicester samedi. Shaun Botterill/Getty Images

“S’il joue 90 minutes à chaque match et qu’il [Alvarez] marquera des buts, peut-être pas comme Erling, mais il marquera des buts.”

Alors que Haaland a une chance d’affronter Leicester, Guardiola sera définitivement sans Kyle Walker et Kalvin Phillips.

Walker a subi une opération à l’aine tandis que Phillips se remet d’une opération à l’épaule, les deux faisant face à une course contre la montre pour prouver leur forme physique avant la Coupe du monde.

“Ils ne sont pas prêts pour Leicester”, a déclaré Guardiola.

“Ils vont mieux. Kalvin surtout, mais ils sont sortis.

“Il [Kalvin] se sent vraiment bien, la mobilité de son épaule est parfaite. Il doit éviter tout contact avec ses coéquipiers pour le moment. S’il est en forme, et je crois qu’il peut jouer, alors peut-être qu’il peut gagner quelques minutes [before the World Cup].

“Ils sont positifs, optimistes, ils sont en contact avec Gareth [Southgate]. Je ne sais pas, j’espère qu’ils seront prêts à être sélectionnés.”