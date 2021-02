Pep Guardiola craint qu’une nouvelle épidémie de Covid-19 ne fasse dérailler la candidature au titre de Man City

Pep Guardiola craint qu’une nouvelle épidémie de Covid-19 ne sabote la candidature au titre de Manchester City et fasse dérailler toute la saison de Premier League.

Leaders City est en pole position pour décrocher un troisième titre en quatre ans et peut aller 10 points d’avance sur le peloton de chasse avec la victoire ce soir à Everton.

Mais Guardiola craint qu’une nouvelle épidémie de coronavirus, lorsque les joueurs recommencent à voler dans le monde entier en service international le mois prochain, pourrait mettre un terme à la saison – comme l’année dernière.

«Je pense que la Premier League devrait s’en préoccuper», a déclaré Guardiola. «Toutes les ligues devraient être concernées.

«Je sais que les fédérations nationales doivent jouer, pour la qualification pour les matchs amicaux, pour leur préparation pour les Euros en été, c’est normal.

«Mais la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de cas en Premier League et maintenant il n’y en a plus, c’est parce que les gens ne bougent pas. C’est juste la maison et le centre d’entraînement, le match, puis la maison, rien de plus.

«Ici, nous sommes dans une bulle et tous les deux jours, nous sommes testés. Dès que vous prenez des avions et que vous vous rendez ailleurs, tout peut arriver. «

Guardiola a ajouté: «Maintenant, les joueurs vont dans les équipes nationales et après c’est difficile de le contrôler, donc je pense que quelque chose va monter, malheureusement.