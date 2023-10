Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, prévoit de signer le livre de condoléances du regretté Bobby Charlton lors du déplacement de son équipe à Old Trafford dimanche pour affronter Manchester United, et a condamné les « chants ignobles » de deux supporters de City.

Charlton, vainqueur de la Coupe du monde en Angleterre et l’un des plus grands joueurs de United, est décédé samedi à l’âge de 86 ans.

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

“Ils ne nous représentent pas”, a déclaré Guardiola aux journalistes vendredi. “L’alcool crée de très mauvaises choses chez les gens.”

City a suspendu deux mineurs d’assister aux matchs après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant “Bobby’s in a box” lors de la victoire de leur équipe contre Brighton & Hove Albion le même jour au stade Etihad.

“Ce qui nous représente, c’est que la prochaine fois, j’irai à Old Trafford pour signer le livre de condoléances au nom de Manchester City”, a déclaré Guardiola. “Nous avons un immense respect pour Manchester United et en particulier pour l’icône et la figure qu’est Sir Bobby Charlton.

« Nos condoléances vont à sa famille et à Manchester United. Ils sont toujours et seront toujours là.

Des fans de tous âges se sont rassemblés dimanche à Old Trafford pour rendre hommage au grand Bobby Charlton de Manchester United, décédé samedi, faisant la queue pour signer un livre de condoléances et déposant des fleurs et des foulards au pied de la statue de la Trinité.

Quelqu’un avait escaladé la statue, qui est maintenant entourée d’une clôture, pour attacher un foulard rouge de United autour du cou de Charlton.

Pep Guardiola, manager de Manchester City, son rival, a qualifié la mort de Charlton de « perte énorme pour sa famille, pour Manchester United, pour le football anglais, pour le football européen ».

“Nous avons la Premier League que nous avons et le football anglais que nous sommes grâce à ce type de personnes, (la façon dont) ils se comportent sur et en dehors du terrain, ils font de ce pays un endroit incroyable où vivre et jouer au football”, a-t-il déclaré samedi.

Guardiola a ajouté que City préparerait un hommage pour son match de championnat contre United dimanche prochain.

D’autres clubs ont présenté leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

(Avec les contributions des agences)