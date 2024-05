Pep Guardiola commet une erreur flagrante avant le choc crucial de Tottenham au milieu de la déclaration de transfert d’Arsenal

Pep Guardiola a souvent déployé des tactiques de jeu d’esprit lors de ses conférences de presse et la dernière avant le choc crucial entre Manchester City et Tottenham, qui a des implications plus larges pour Arsenal dans la course au titre, était un autre exemple classique. L’Espagnol a visé les dépenses d’Arsenal, une réplique régulière du patron de City lorsqu’on lui pose des questions sur les dépenses de son équipe.

Guardiola soulignera très souvent les dépenses des autres équipes et c’est exactement ce qu’il a fait cette fois. Habituellement, c’est une réponse à une course avec le Liverpool de Jurgen Klopp, mais avec Arsenal, un adversaire désormais établi pour le titre, ils sont désormais eux aussi entrés dans le cadre.









« Avant, tu sais ce que c’était ? C’était l’argent [that won titles]. Pour cette raison : Man United aurait dû remporter tous les titres. Tous. Et le deuxième, Chelsea tous les titres. Et le troisième Arsenal… tous les titres. Ils ont dépensé autant d’argent que nous au cours des cinq dernières années. Ils devraient être là. Ils ne sont pas là », a-t-il déclaré.

« Pour cette raison, Gérone ne devrait pas être en Ligue des Champions, et Leicester ne devrait pas gagner la Premier League il y a des années. Maintenant, c’est ennuyeux ? Ce n’est pas ennuyeux. C’est tellement difficile d’être ici à nouveau et nous voulons le gagner.

« Mais pour faire quelque chose qu’aucune équipe n’a fait dans ce pays, il faut faire quelque chose de spécial, d’exceptionnel, je dirais. Cela n’est jamais arrivé en Premier League et nous devons le faire cette fois. L’histoire est devant de nous et nous devons accepter que nous ne l’avons pas fait ; c’est le moment de le faire, sinon Arsenal sera champion.

Ce qui est à la fois intelligent et trompeur dans ce que Guardiola aime dire, c’est de parler de dépenses nettes tout en limitant la mesure des dépenses à une période spécifique, souvent comme il le fait ici, à cinq ans. En réalité, depuis que Guardiola a repris City en 2016, il y a près de huit ans, Arsenal a dépensé environ 1 milliard de livres sterling brut en joueurs.

LIRE LA SUITE : Les départs des jeunes d’Arsenal expliqués alors que Reuell Walters est le dernier à partir au milieu des critiques de Mikel Arteta

LIRE LA SUITE : Chaque permutation du titre d’Arsenal en Premier League alors que Tottenham peut offrir le trophée des Gunners contre Man City

Comparez cela aux dépenses de Manchester City au cours de la même période et cela représente environ 300 millions de livres sterling de plus. Non seulement cela, mais Arteta est arrivé trois ans après Guardiola et a dû déchirer toute l’équipe, gardant une poignée de jeunes stars et acceptant des pertes considérables dues aux résiliations de contrat afin de rationaliser au mieux la restructuration de l’équipe.

Guardiola est arrivé à Manchester City et a hérité d’une équipe composée de Sergio Aguero, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, David Silva, Samir Nasri, Fernandinho et d’autres. Je pourrais également en énumérer d’autres qui étaient bien meilleurs que les joueurs dont Arteta a hérité.

En fait, je le ferai. Pablo Zabaleta, Raheem Sterling, Jesus Navas, Nicolas Otamendi et Aleksandar Kolarov. Arteta a remporté la FA Cup avec ce qui était initialement une équipe brisée, battant une équipe de Man City bien améliorée en 2020 à ce moment-là en demi-finale et a continué depuis – les battant à l’Emirates Stadium cette saison et mettant fin à leurs 57 matchs. course de buts au stade Etihad également.





Guardiola voudra peut-être faire référence aux dépenses effectuées par Arsenal ces dernières années, qui, du point de vue du club, battent des records, mais, avec respect, et alors ? C’est exactement ce qui doit se produire pour qu’une équipe puisse tenter d’égaler les milliards investis dans City depuis son rachat en 2008.

Il est facile de limiter les évaluations à des périodes spécifiques pour s’adapter au problème et faire valoir son argument, et Guardiola le fait très bien. La réalité, prise dans son contexte global, est cependant très différente et les arguments du manager triple vainqueur s’effondrent.