Pep Guardiola chante Oasis «  Ne regardez pas en arrière avec colère en soufflant un cigare, regardez la vidéo

Manchester City sont à la hauteur après avoir remporté le titre de Premier League et visent un triplé en finale de l’UEFA Champions League (UCL) contre Chelsea. Pep Guardiola a emmené son équipe à leur toute première finale de l’UCL, qui est également sa première finale européenne en 10 ans. Autant Guardiola serait concentré sur la victoire finale de la Ligue des champions avec une équipe autre que le FC Barcelone, autant il profite de son temps compte tenu de toute la gloire.

Dans une vidéo qui a fait son chemin sur les médias sociaux, Guardiola peut s’amuser en chantant « Don’t Look Back in Anger » d’Oasis. Et pendant qu’il chante la chanson avec ses amis, il fume également un cigare.

Avant la finale de la Ligue des champions le 30 mai, Guardiola semble être à l’aise.

Mis à part le côté amusant, Guardiola a averti Sergio Aguero qu’il n’y aurait pas de place pour le sentiment lorsqu’il choisirait son équipe pour la finale de la Ligue des champions contre Chelsea. Aguero a annoncé qu’il quitterait City à la fin de la saison après 10 années de succès avec les champions de la Premier League. L’attaquant argentin est le buteur du record de tous les temps de City, mais il n’a peut-être pas un adieu de conte de fées à la fin d’une campagne ravagée par les blessures dans laquelle il a été limité à seulement 18 apparitions. Aguero manquera le match de mardi à Brighton en raison d’un problème d’adducteur.

Il pourrait revenir pour une dernière apparition au stade Etihad contre Everton dimanche. Mais Guardiola a refusé de donner la moindre garantie que le joueur de 32 ans participera à la première finale de la Ligue des champions de City le 29 mai.

« Je dirais que je serais froid », a déclaré Guardiola à propos de son attitude envers la sélection. « Je dois prendre une décision qui est la meilleure pour gagner ce match, donc je dois l’être.

«Si Sergio est en forme, il va nous aider, c’est sûr, s’il veut nous aider à marquer des buts, il va jouer, mais c’est la finale de la Ligue des champions. Je dois prendre la décision qui nous donne les meilleures chances de gagner ce match. «

Il a admis qu’il pouvait faire la différence autour du terrain d’entraînement du club alors que ses joueurs essayaient de le persuader qu’ils méritaient de commencer à Porto.

« Ils écoutent un peu plus », dit-il. « C’est un point sérieux ce que vous dites: ils ne sont pas stupides. Ils veulent jouer donc ils sont plus gentils avec moi.

«Ensuite, je ferai une sélection et ils seront qui ils sont normalement: grincheux, en colère contre moi. C’est normal! »

«Je me souviens que le onze de départ au Barca était si clair. Ici, on tourne beaucoup et tout le monde peut jouer. Je ne sais toujours pas comment nous allons jouer et qui nous allons jouer.

«C’est pourquoi je dois jeter un coup d’œil au cours des 10 prochains jours, puis nous prendrons une décision.»

(Avec entrées AFP)

