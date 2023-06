Pep Guardiola au bord du triplé alors que l’attaquant de Man City Erling Haaland envisage de réaliser son rêve d’enfance

Erling Haaland a salué le « maniaque des détails » Pep Guardiola alors qu’il révélait qu’il rêvait de gagner la Ligue des champions toute sa vie.

L’attaquant de Manchester City cherche à inspirer son équipe pour sa première Coupe d’Europe samedi soir – en direct sur talkSPORT – face à l’Inter Milan à Istanbul.

Haaland a prospéré à City sous la tutelle de Guardiola

L'attaquant norvégien a inscrit 52 buts toutes compétitions confondues cette saison

City est sur le point de remporter un triplé historique

Cela couronnerait une première saison remarquable pour le joueur de 22 ans, qui a déjà mené les Citizens à la gloire de la Premier League et de la FA Cup.

Et Haaland a déclaré que le niveau de demande du patron Guardiola était l’une des principales raisons de sa forme fulgurante.

Pressé sur ce qu’il a appris sous l’Espagnol, il a déclaré : « Beaucoup bien sûr. C’est un maniaque du détail !

« Donc je profite vraiment de chaque journée avec un Pep intense, j’aime ça. »

Et l’ancienne star du Red Bull Salzburg pense qu’il y a encore place à l’amélioration de son jeu – malgré 52 buts en autant de matchs dans toutes les compétitions.

L’international norvégien a déclaré: « Je suis encore jeune, je peux beaucoup m’améliorer, je suis à l’endroit idéal pour travailler avec les meilleurs entraîneurs et joueurs du monde, il y a toujours des choses dans lesquelles vous pouvez devenir meilleur. »

Haaland a ensuite souligné qu’il cherchait à atteindre un objectif de vie en soulevant la Ligue des champions, car il a déclaré que le succès de Manchester United en 2008 avait alimenté sa motivation.

Il a fait remarquer: « J’ai rêvé et pensé à ça toute ma vie, et c’est mon rêve aussi loin que je me souvienne, si longtemps. »

Haaland a marqué un record de 36 buts en Premier League cette saison

L’ancien tireur d’élite du Borussia Dortmund a poursuivi : « Je pense qu’en 2008, quand Chelsea a joué contre United, quand j’ai vu les célébrations, je voulais faire ça aussi.

« Je me rapproche de plus en plus. »

Haaland n’a pas caché son amour pour la Ligue des champions dans le passé, avec l’hymne emblématique utilisé comme sonnerie.

Expliquant pourquoi, il a déclaré: « J’adore cette compétition et je l’apprécie, c’est pourquoi – et c’est aussi une très belle chanson! »

Pendant ce temps, le coéquipier de Haaland, Kyle Walker, a révélé qu’il souhaitait désespérément que City complète le triplé – afin que l’équipe puisse poursuivre ses célébrations.

Walker a fait partie de l'équipe de City qui a remporté cinq des six derniers titres de Premier League

Il a déclaré aux journalistes: « Vous ne pouvez pas tourner autour du pot, c’est là [the treble] à nous de saisir maintenant.

« Si nous, en tant que groupe de joueurs, voulons aller et être connectés ou associés à l’équipe de Manchester United [in 1998/99 season] qui a duré et fait de grandes choses, nous devons saisir cette opportunité, ces opportunités ne se présentent pas trop souvent. »

Il a ajouté: « J’espère que nous pourrons le faire et sortir d’Istanbul avec une bière à la main pour célébrer le triplé. »

Pressé juste une bière, Walker a plaisanté: « Cela pourrait être un peu plus! »