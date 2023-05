Pep Guardiola appelle à une résolution sur les accusations de Man City alors qu’il promet de rester malgré tout | Nouvelles du football

Pep Guardiola a plaidé pour une résolution rapide des violations présumées de Man City aux règles financières de la Premier League, mais a promis qu’il resterait en tant que manager quel que soit le résultat de l’enquête.

Man City, champion de cinq des six dernières saisons, a vu son cas renvoyé à une commission indépendante par la Premier League en février après avoir été accusé de plus de 100 violations des règles financières allant de 2009/10 à 2017/18, mais le club a clairement nier les allégations.

Guardiola a affirmé catégoriquement que City était innocent lorsque les accusations ont émergé et a déclaré que le club avait déjà été « condamné » alors qu’il mettait fin à toute crainte qu’il puisse être tenté de quitter l’Etihad.

Le manager de City a réitéré sa volonté de rester en poste et affirme que le club « veut défendre nos principes ».

« Je resterai la saison prochaine », a déclaré Guardiola avant le voyage de mercredi à Brighton – en direct sur Sports du ciel.

« Je resterai. Quand 100 manquements de la Premier League contre nous, ne vous inquiétez pas, nous serons là. »

Les rapports suggèrent que le processus pourrait s’étendre sur des années, mais Guardiola souhaite qu’une décision soit prise rapidement « pour le bénéfice de tous », car les accusations jettent une ombre gênante sur les célébrations du titre de son équipe.

Gary Neville dit qu’il y aura un moment de pression énorme pour Man City dans les années à venir, le club faisant l’objet d’une enquête pour des violations présumées de la réglementation financière



« Ce que je voudrais, c’est que la Premier League, ou les juges, fassent [a decision] dès que possible », a-t-il ajouté.

« Peut-être que nous avons fait quelque chose de mal, tout le monde le saura, et si nous sommes comme nous croyons que nous sommes, comme nous l’avons fait en tant que club pendant de nombreuses années de la bonne manière, alors les gens arrêtent d’en parler. Nous aimerions ça demain .

« J’espère qu’ils ne sont pas si occupés, et que les juges peuvent le voir et écouter les deux côtés, et à la fin décider ce qui est le meilleur. Parce qu’en fin de compte, je sais fermement que ce que nous avons gagné sur le terrain, nous le méritons, je ne Je n’ai aucun doute. »

Lorsqu’on lui a demandé si cela avait été une attente frustrante, il a ajouté: « Nous acceptons que c’est là. Si ça arrive, ça arrive. Alors allons-y. Allez, 24 heures, allons-y, asseyons-nous, parlons, des deux côtés, avocats présents, n’attendez pas un an, trois ans, pourquoi ne pas le faire rapidement ?

« Allez. Dès que possible, pour le bien de tous. Mais je sais qu’il y a de nombreux cas dans le monde, des injustices. J’espère que nous pourrons le faire le plus tôt possible. »

Guardiola n’est qu’à deux matchs – la finale de la FA Cup contre Man Utd et la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan – de remporter le triplé avec City, un exploit que seul Sir Alex Ferguson a réalisé dans le football anglais.

Pep Guardiola admet que Man City devra probablement gagner la Ligue des champions pour être considéré comme une grande équipe



Lorsqu’on lui a demandé si tout gagner pourrait le tenter d’appeler un jour sur son temps à City, Guardiola, qui a un contrat jusqu’en 2025, a déclaré: « Pour le moment, je ne pense pas à partir. Mais, qui sait?

« J’aimerais continuer la saison prochaine ici, indépendamment des résultats, mais je ne sais pas comment ça va se sentir, gagner ou perdre, les deux finales devant nous.

« J’ai toujours un contrat, et quand je signerai, je veux respecter les clubs. »

Neville : les charges de la ville doivent être accélérées

L’expert de Sky Sports, Gary Neville :

« J’ai un vrai problème avec FFP, je l’ai depuis longtemps. Il a été poussé par l’élite établie pour que des clubs comme City et Chelsea ne puissent pas rivaliser avec eux, donc en gros ils pouvaient toujours les caresser sur le tête et dites « rester en bas ».

« Personne ne se plaint jamais que Jack Walker ait acheté la ligue il y a 30 ans (avec Blackburn). FFP n’était pas là à ce moment-là, mais personne ne s’en plaint jamais – et je pense qu’un nouveau Jack Walker de n’importe quelle ville devrait pouvoir J’aime l’idée que Sunderland puisse un jour concourir à nouveau pour la Ligue des champions et le titre de Premier League.

« Mais si sous FFP, vous n’êtes autorisé à dépenser que l’argent que votre revenu vous permet, alors vous serez toujours maintenu là-bas. Donc je n’aime pas la règle pour commencer, donc j’ai une certaine sympathie pour City sur ce point particulier.

« Il ne fait aucun doute que pour Manchester City, leurs propriétaires et leurs dirigeants, si certaines des accusations les plus graves devaient être portées et qu’ils devaient en être reconnus coupables, alors les dommages seraient durables et il être entaché.

« Cependant, de l’autre côté, je dois dire que si la Premier League ne voyait pas à travers ces accusations, les dommages causés à son exécutif seraient tout aussi durables. Il y a un moment de pression énorme à venir dans les deux prochaines années. C’est quelque chose qui ne va vraiment pas disparaître tant qu’on ne s’en sera pas occupé.

« Je dois dire que s’ils peuvent accélérer le processus – et nous avons besoin d’une procédure régulière et de la loi, vous devez le laisser suivre son cours – mais c’est une situation sportive, ce n’est pas une situation criminelle comme dans un tribunal normal. faites-le avancer et essayez de le fermer le plus rapidement possible. »

Carra : la ville a un astérisque jusqu’à ce que ce soit réglé

Jamie Carragher, spécialiste de Sky Sports :

Manchester City n’en veut pas, les supporters n’en veulent pas, la Premier League n’en veut pas.

« Ce n’est pas bon quand on parle de l’une des grandes équipes de tous les temps de la Premier League – et du manager – et il y a cet astérisque au-dessus jusqu’à ce que tout soit réglé.

« Mon message à Manchester City serait que cela doit être réglé le plus tôt possible, pour votre propre réputation.

« Il n’y a aucun doute là-dessus, s’ils sont reconnus coupables de tout cela, tout sera entaché. »