Pep Guardiola craint que son équipe de Manchester City doive oublier d’attraper Liverpool alors que la crise des attaquants se poursuit.

Raheem Sterling a fait couler Southampton. Mais avec Sergio Aguero un sous-marin inutilisé et Gabriel Jesus indisponible en raison d’une « condition avec ses dents », Guardiola a aligné une équipe sans attaquant reconnu.

Lorsqu’on lui a demandé si ses hommes pouvaient porter un coup sur les Reds de Jurgen Klopp, il a répondu: «Pour le moment, je ne sais pas.

«Notre élan à l’avant n’est pas bon. On ne peut pas espérer dans cette situation jouer beaucoup mieux que l’équipe troisième.

«Quand nous avons créé des occasions, nous n’avons pas pu marquer. Lorsque cela arrive, vous allez toujours souffrir.

«C’est pourquoi je ne suis pas en mesure de dire comment sera notre saison. L’important est match par match – maintenant nous allons à Londres, jouons à Arsenal et après ces trois matchs contre Newcastle, Everton et Chelsea.

«Ce n’est pas un manque de rythme – c’est un manque d’élan pour marquer des buts. Ils font de bonnes situations, ce n’est pas du rythme, c’est du momentum. Les objectifs sont quelque chose de spécial, c’est une touche et un flux et maintenant nous ne l’avons pas. En même temps, nous nous en rapprocherons en gagnant des matchs et c’est pourquoi aujourd’hui était si important.

