Pep Guardiola a préparé Manchester City à attendre le titre de Premier League | Actualités du football

Pep Guardiola est prêt pour Manchester United pour faire attendre Manchester City pour le titre de Premier League.

City peut être sacré champion pour la troisième fois en quatre ans s’il bat Crystal Palace samedi et que United, deuxième, perd face à son rival Liverpool dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait à un succès potentiel ce week-end, le directeur de la ville, Guardiola, a déclaré vendredi matin: « Permettez-moi de voyager à Londres cet après-midi, essayez de bien me réveiller demain et essayez de gagner le match.

« Le reste, nous ne pouvons pas contrôler. C’est un travail difficile. Crystal Palace a toujours été si difficile pour nous, je ne me souviens pas d’un match facile lorsque nous jouons contre eux.

« United est une équipe extraordinaire. Ils sont arrivés dans leur meilleure forme de la saison au cours des deux derniers mois.

« Nous avons besoin de cinq points pour être champions. Demain (samedi), nous avons une opportunité incroyable de franchir cette étape suivante. Une fois que nous aurons gagné ce match, si cela arrive, nous penserons à ce qui va se passer.

« Maintenant, je ne peux pas expliquer les sentiments du futur parce que je ne les ai pas vécus. »

City entame le match de midi sur le dos de sa victoire mémorable mais épuisante 2-1 contre le Paris Saint-Germain lors du match aller de sa demi-finale de Ligue des champions mercredi.

Guardiola pense que c’est une question difficile et, à cause de cela, il n’a pas le temps de penser à d’autres problèmes que la récupération et la préparation du match.

Il a déclaré: « C’est notre sixième match consécutif à l’extérieur. C’est beaucoup de voyages et nous sommes fatigués à bien des égards.

« Nous jouons à 12h30, nous n’avons pas de temps supplémentaire pour récupérer du match de Paris. Nous devons nous concentrer sur ce que nous devons faire pour remporter une victoire importante pour être plus proche que jamais d’être champions de la Premier League, une compétition que nous avons disputée. depuis 10 mois, jour après jour. C’est ma seule préoccupation. «

Guardiola estime que cette approche, combinée à la qualité de l’équipe, a permis à City de profiter d’une saison aussi réussie dans des circonstances rendues difficiles par la pandémie de coronavirus.

L’Espagnol a déclaré: « Le succès de la saison jusqu’à présent est [based on] l’humanité et la qualité des joueurs – c’est la première chose.

« La deuxième [thing] ne pense pas beaucoup à ce que nous avons devant nos yeux – juste le prochain match. Nous l’avons fait. «