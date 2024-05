Pep Guardiola a identifié la tactique de Mikel Arteta qui a rendu les choses difficiles pour Gabriel Jesus

Un clip refait surface de Pep Guardiola parlant de tactiques peut expliquer pourquoi Gabriel Jesus a eu des difficultés à Arsenal ces derniers temps.

Le patron de Manchester City a fait une apparition dans l’émission Monday Night Football de Sky Sports après que son équipe a remporté le titre de Premier League en 2018, et a parlé en détail d’une philosophie que son directeur adjoint de l’époque, Mikel Arteta, avait inculquée aux attaquants de City.









Il expliqué que les équipes qui comptent trop sur leur avant-centre pour gagner leurs matchs ont tendance à perdre beaucoup de points, notant que de son côté, chaque joueur attaquant est censé apporter sa contribution en contribuant aux buts. « Mikel Arteta a aidé [our attackers] faire beaucoup d’actions ici [towards the box], [it’s usually] un contre et un », a déclaré Guardiola à Gary Neville.

« On dit toujours à l’ailier, quand tu contrôles le ballon et que tu es en forme, vas-y, vas-y ! Ce n’est pas grave si tu perds le ballon. Au final, s’ils ont la qualité pour dribbler, ils doivent l’utiliser. « .

L’Espagnol a ajouté : « Il est important qu’une équipe ne dépende pas seulement de l’attaquant pour marquer des buts, mais aussi que les ailiers soient capables de marquer des buts et de faire des passes décisives. Quand vous avez cela, vous gagnerez beaucoup de matchs. Quand vous avez juste Concentrez-vous sur l’attaquant pour marquer un but, vous perdrez des points.

Jesus, qui a rejoint Arsenal depuis City en 2022, a eu du mal à se mettre en forme et à marquer des buts cette saison, avec seulement quatre buts en 26 matches de Premier League à son actif jusqu’à présent. Il a été amené à ajouter une puissance de feu indispensable à l’avant, mais avec des joueurs comme Bukayo Saka, Leandro Trossard et Kai Havertz qui trouvent régulièrement le fond des filets (ainsi que ce dernier se fait une place parmi les trois premiers), Jésus a , en effet, deviennent persona non grata.

Le Brésilien a été principalement limité à des apparitions de remplaçant depuis son retour de blessure en février, et il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait même être transféré cet été, Arsenal envisageant des coups pour Ivan Toney et Viktor Gyokeres.

Mikel Arteta a passé plusieurs années en tant qu’assistant de Pep Guardiola à Man City ( Mark Leech/Hors-jeu/Getty Images)







Au total, Jesus a marqué 19 buts en 68 matchs avec les Gunners. Bien que loin d’être un retour terrible, son ratio de buts par match (0,28) est considérablement pire qu’il ne l’était au cours de ses six années à l’Etihad Stadium (0,40). Là, il a marqué 95 buts en 236 matches, bien qu’il y ait passé la grande majorité de son séjour en tant que second violon de Sergio Agüero.

NE PAS abandonner les replays ! Rejoignez notre pétition pour maintenir vivante la magie de la FA Cup !

Rejoignez notre nouvelle communauté WhatsApp et recevez votre dose quotidienne de contenu Mirror Football. Nous offrons également aux membres de notre communauté des offres spéciales, des promotions et des publicités de notre part et de celles de nos partenaires. Si vous n’aimez pas notre communauté, vous pouvez la consulter à tout moment. Si vous êtes curieux, vous pouvez lire notre Avis de confidentialité.