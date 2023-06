Pep Guardiola a donné un pourboire à Erik ten Hag pour le remplacer à Man City, mais pourrait à la place ruiner le rêve des aigus

Ce sera la bataille des chauves à Wembley lorsque Pep Guardiola rencontrera Erik ten Hag samedi après-midi.

Manchester United et Manchester City se rencontrent en finale de la FA Cup, le premier étant prêt à ajouter un autre trophée à la récolte de leur saison et à ruiner le rêve de triplé de leur rival dans le processus.

4 Ten Hag et Guardiola, autrefois collègues qui partageaient des idées, s’affronteront samedi lors de la finale de la FA Cup entre Man United et Man City Crédit : Richard Pelham / Le Soleil

4 Ten Hag s’est fait un nom à l’Ajax, emmenant une équipe pleine d’étoiles montantes en demi-finale de la Ligue des champions en 2019 Crédit : Getty

United a remporté la Coupe Carabao lors de la première saison de Ten Hag en tant que manager, tandis que Pep Guardiola a terminé la Premier League et veut la FA Cup et la Ligue des champions.

Seul United a réussi cela en Premier League, le faisant de manière mémorable en 1999. City, cependant, a fait rouler les équipes ces derniers mois et Guardiola pourrait égaler Sir Alex Ferguson s’il remporte les trois.

Se dressant sur son chemin se trouve un homme qu’il a jadis pressenti pour lui succéder à l’Etihad.

Les deux entraîneurs ont travaillé ensemble au Bayern Munich où Guardiola était entraîneur-chef et Ten Hag était en charge de l’équipe réserve.

La paire s’est bousculée d’idées et de méthodes de coaching pendant deux ans entre 2013 et 2015 et Ten Hag a laissé une impression sur Guardiola.

Quelques semaines à peine avant que Ten Hag ne soit confirmé comme prochain patron de United en 2022, on a demandé à Guardiola si le Néerlandais pouvait lui succéder de l’autre côté de la ville.

« Êtes-vous en train de me demander si Erik Ten Hag pourrait être là ? Certainement.

4 Après avoir remporté la Premier League, Guardiola vise le triplé et a besoin de la FA Cup et de la Ligue des champions pour le faire Crédit : Getty

4 Ten Hag, dans sa première saison en tant que patron de United, sera aimé s’il arrête son ami Crédit : Getty

« Beaucoup pourraient être ici et je pense qu’il pourrait être l’un d’entre eux. Pour la façon dont il aborde le jeu, définitivement, définitivement. Je vais dire (directeur du football) Txiki (Begiristain) maintenant !

Ce n’était pas une surprise de voir Guardiola vérifier comment l’équipe B du Bayern s’en sortait pendant son séjour en Bavière et aurait souvent été époustouflé par les méthodes de Ten Hag.

Finalement, il est devenu entraîneur à part entière et a pris la relève à Utrecht en 2015 avant de décrocher le poste d’Ajax deux ans plus tard, où sa célèbre équipe a atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2019.

Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech et Frenkie de Jong ont tous remporté des méga mouvements de leur campagne européenne tandis que Ten Hag est devenu l’un des entraîneurs les plus convoités au monde.

Parlant de leur séjour au Bayern, Guardiola a déclaré: « Nous avons parlé assez régulièrement et c’est juste une personne et un être humain incroyables.

« J’ai été surpris de voir à quel point il était humble.

« Pour ses qualités, il suffit de jeter un œil à son équipe Ajax ces dernières années.

« C’est une joie à regarder et dans de nombreux matchs, pas seulement l’année où ils sont arrivés en demi-finale de la Ligue des champions – mais avec de petits détails, ils auraient atteint cette finale.

« La relation que nous avions était bonne, surtout quand nous parlions de football et de la deuxième équipe, et avec les joueurs, il était exceptionnel. »

Une fois collègues, maintenant rivaux – les deux se battront pour la FA Cup dans leurs coins rouges et bleus respectifs samedi.

Man City vs Man United lors de la finale de la FA Cup 2023 est en direct sur talkSPORT le samedi 3 juin à partir de 15h