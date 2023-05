Pep Guardiola a changé le football et devance Sir Alex Ferguson en tant que meilleur manager de tous les temps, déclare Jamie Redknapp | Nouvelles du football

Jamie Redknapp a qualifié Pep Guardiola de plus grand manager de l’histoire devant Sir Alex Ferguson après avoir guidé Manchester City vers son cinquième titre de Premier League en six ans.

L’équipe de Guardiola a célébré son dernier triomphe au titre avec une victoire 1-0 sur Chelsea dimanche après que la défaite 1-0 d’Arsenal contre Nottingham Forest un jour plus tôt les ait confirmés comme champions.

L’ancien patron de Barcelone et du Bayern Munich, Guardiola, a maintenant remporté 11 titres de champion en 14 saisons en tant que manager, rejoignant la légende de Manchester United Ferguson en tant que l’un des deux seuls managers à avoir remporté la couronne anglaise en trois années consécutives.

Redknapp pense que le patron de City, Guardiola, est en avance sur Ferguson, 13 fois vainqueur du titre, cependant, en raison de la façon dont son style de jeu préféré a transformé le football moderne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ilkay Gundogan soulève le trophée de la Premier League alors que Manchester City célèbre son troisième titre consécutif avec une victoire 1-0 contre Chelsea



« Je pense qu’il est le plus grand de tous les temps et la raison pour laquelle je dis cela, c’est qu’il a changé le football », a déclaré le Sports du ciel expert alors que City célébrait son succès au stade Etihad.

« Il y a eu de grands managers. Vous traversez l’histoire, Arrigo Sacchi, ce qu’il a fait avec l’AC Milan, Johan Cruyff… Des managers qui ont changé les choses pour toujours, et il en fait certainement partie.

« Quand vous allez regarder le football maintenant, que ce soit à la base ou quoi que ce soit, tout le monde joue à la manière de Pep. Les gens jouent à l’arrière alors que nous pensions que c’était impossible.

« Il a changé la perception que les gens ont du jeu. Vous avez des joueurs de milieu de terrain et des défenseurs qui vont dans différents domaines, jouent, divisent les défenses, et pour moi, il est le plus grand de tous les temps.

« Il a remporté 11 titres nationaux au cours des 14 années où il a été entraîneur, 28 trophées majeurs. Vous pouvez également parler de Sir Alex Ferguson, Bill Shankly. Il y a eu des entraîneurs incroyables.

« Mais pour moi, il a changé le football pour toujours. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Erling Haaland a retardé son interview d’après-match pour célébrer le triomphe du titre avec les fans de Manchester City



Roy Keane s’est arrêté avant d’appeler Guardiola le plus grand mais, comme Redknapp, l’ancien capitaine de Manchester United a fait l’éloge de l’impact du manager de City, âgé de 52 ans.

« Il est là-haut avec le plus grand, sans aucun doute dans mon esprit », a déclaré Keane sur Sports du ciel. « Le fait est qu’il travaille avec des joueurs talentueux, mais vous devez toujours les gérer, ainsi que leur ego.

« Il aime les défier, il a gardé cette faim et il a l’air en forme comme un violon, Pep, alors il prend évidemment soin de lui. Il a l’air d’un homme en bonne santé et il en profite.

« Nous parlons des joueurs importants, mais je pense qu’il est l’homme le plus important de ce club de football, vraiment. »

Micah Richards, quant à lui, était d’accord avec Redknapp sur la façon dont Guardiola avait changé le football, mais a insisté sur le fait que le patron de la ville restait derrière Ferguson en raison du grand nombre de titres remportés par l’Écossais.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jack Grealish de Manchester City célèbre son deuxième titre de Premier League avec le club, mais dit que cette saison signifie plus parce qu’il s’est senti redevenu normal



« Jamie a raison, il a changé la façon dont le football est joué et vu, mais Fergie, pour obtenir 13 titres, c’est un record », a déclaré Richards sur Sports du ciel.

« En termes de ce que font les joueurs sur le terrain, je dirais que Pep est en avance, et la façon dont il évolue et semble constamment être en avance sur le match.

« Mais Sir Alex Ferguson, ce qu’il a fait à Man Utd, à une époque où il y avait tant de concurrents, est toujours là, pour moi, comme le plus grand. »

Keane a souligné l’importance de la volonté de Guardiola d’évoluer et de garder ses joueurs affamés et motivés, ajoutant : « Je pense que c’est le défi que Pep a relevé ces dernières années.

« Le recrutement de City a été fantastique, mais la façon dont ils ont fait évoluer les joueurs également. Il a maintenu la faim dans le groupe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, dit qu’ils ont encore besoin du succès en Ligue des champions pour être considérés comme une très grande équipe



« Nous l’avons vu plus tôt dans la saison bouleverser de nombreux joueurs – [Kevin] De Bruyne, [Kyle] Marcheur, [John] Des pierres. Il s’est débarrassé de [Joao] Cancelo et déplacé [Gabriel] Jésus sur.

« Les gens ont dit que l’équipe était trop petite mais il sait ce qu’il fait. Il l’a fait de manière constante et c’est un signe de grandeur, de continuer à gagner. Ce qu’il fait, le style de jeu, la faim.

« Nous voyons maintenant le plaisir qu’il en retire. C’est comme son premier titre. Incroyable. »

« Est-ce que Pep pourrait avoir envie de quelque chose de différent ?

Guardiola est à City depuis sept ans et a signé une prolongation de contrat de deux ans au stade Etihad en novembre, mais Keane se demande si le succès de la Ligue des champions lors de la finale du mois prochain contre l’Inter Milan pourrait le tenter d’envisager son avenir à long terme.

Il a déclaré: « Et s’ils gagnaient la Ligue des champions? Pep pourrait simplement dire que j’ai gagné la ligue, il a mis la main sur tous les trophées nationaux, puis sur la Ligue des champions.

« Aurait-il alors, dans un an ou deux peut-être, envie de quelque chose de différent ?

Image:

Ilkay Gundogan soulève le trophée de la Premier League au stade Etihad





Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il quitterait City avec tout son succès, Keane a ajouté: « Un nouveau défi. En voyant ce que nous avons vu récemment, il a toujours cette faim. C’est la solution idéale. Mais cela pourrait être juste pour quelque chose de différent.

« Il avait ça à Barcelone. Il avait beaucoup de soutien au Bayern Munich. Il a déjà travaillé dans de nombreux grands clubs et a imaginé un changement.

« Cependant, clairement, pour le moment, City est la bonne personne pour lui en termes de gestion de l’équipe et des personnes avec lesquelles il travaille. De toute évidence, il a de bons rapports avec eux, alors pourquoi irait-il?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de l’affrontement entre Manchester City et Chelsea



« Peut-être que s’il gagnait la Ligue des champions, il pourrait simplement avoir envie de quelque chose de nouveau. »

Lorsqu’on lui a demandé si la sortie éventuelle de Guardiola briserait la domination de City, Redknapp a ajouté: « Cela donnera une chance à tous les autres, c’est sûr. Parce que celui qui arrivera ensuite voudra changer les choses et imprimer son propre style de football.

« Il n’y a qu’un nombre limité de managers comme lui. Regardez ce qui est arrivé à Man Utd après le départ de Sir Alex Ferguson. Le plus important est d’avoir le bon manager qui établit la bonne culture.

« Vous devez les craindre et les respecter. Je pense que c’est exactement ce qu’il fait. »

Quelle est la prochaine étape pour Man City ?

Le dernier jour de la saison de Premier League aura lieu le 28 mai et chaque match débutera à 16h30. Les temps forts des matchs gratuits seront publiés à travers Sky Sports’ plates-formes numériques peu de temps après à temps plein.

Avant cela, Man City se dirige vers Brighton le mercredi – en direct Sports du ciel – puis terminer leur campagne de Premier League à l’extérieur Brentford.

City a ensuite la finale de la FA Cup contre Homme Utd à Wembley le 3 juin avant la finale de la Ligue des champions contre InterMilan le 10 juin à Istanbul.