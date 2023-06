Pep: Gagner le premier UCL de Man City est un «rêve» et une «obsession»

ISTANBUL – Pep Guardiola a déclaré que c’était son « rêve » et son « obsession » de remporter le premier titre de Manchester City en Ligue des champions alors que les champions de Premier League tentaient de réaliser un « triplé » en battant l’Inter Milan lors de la finale de samedi à Istanbul.

City, qui a été battu 1-0 par Chelsea lors de sa seule apparition en finale de la Ligue des champions en 2021, affronte l’Inter, triple champion d’Europe, qui a déjà remporté la ligue et la FA Cup cette saison. Une victoire au stade olympique d’Atatürk verrait City imiter l’exploit de Manchester United en 1999 en tant que seul club anglais à ce jour à faire le triplé.

Ayant été embauché par City en 2016 pour transformer City en vainqueur de la Ligue des champions, Guardiola n’a jusqu’à présent pas été en mesure de décerner le prix ultime du club.

Et s’exprimant vendredi à Istanbul, l’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich a déclaré que le gagner contre l’Inter serait la réalisation d’un rêve.

« C’est un rêve, oui. » a déclaré Guardiola. « Cela doit être le cas. Pour réaliser des choses, vous devez toujours avoir le bon niveau d’obsession ou de désir. L’obsession est un mot positif pour le désir de le faire, mais bien sûr, c’est un rêve.

« Nous savons à quel point c’est important. Je ne contrôle pas l’opinion des gens, je me concentre simplement sur ce que nous devons faire. J’ai vu les matchs de l’Inter et nous essayons de faire notre match. Tout se termine par un match et l’équipe qui réussit le mieux sur 95 minutes gagnera.

« L’Inter Milan est plus grand que nous, en termes d’histoire dans cette compétition, et nous sommes favoris pour gagner le match, mais ce qui est important, c’est qu’à 22 heures, heure d’Istanbul, nous réalisions la meilleure performance possible et cela peut faire la différence. «

Pep Guardiola passe devant le trophée de la Ligue des champions lors d’une séance d’entraînement à Manchester City avant la finale de samedi. Shaun Botterill/Getty Images

Les 12 buts d’Erling Haaland jusqu’à présent dans la compétition de cette saison sont le meilleur retour de n’importe quel joueur de City lors d’une campagne de Ligue des champions.

Et Guardiola, interrogé sur le secret de son succès en tant qu’entraîneur, a déclaré que l’attaquant norvégien était aussi important que Lionel Messi l’était pour ses équipes de Barcelone.

« Avoir de bons joueurs », a déclaré Guardola. « Avoir Messi, avoir Haaland, c’est mon succès. Je ne plaisante pas.

« Laissez-les penser seuls qu’ils ne peuvent pas le faire, qu’ensemble ils forment une équipe solide.

« Chaque manager qui a eu du succès a des institutions solides et des joueurs exceptionnels. Je n’ai jamais marqué de but en tant que manager. »

Après avoir perdu contre Chelsea à Porto il y a deux ans, Guardiola affirme que ses joueurs sont maintenant prêts à venger cette défaite et à remporter la Ligue des champions.

« C’est un jeu différent, des joueurs différents », a-t-il déclaré. « Je suis presque sûr que ce que nous avions prévu était d’avoir du succès et un bon match contre Chelsea. Cela n’a pas fonctionné, les gens disent que les décisions étaient mauvaises, mais nous avons un plan et une idée.

« Je le communiquerai aux joueurs. Si nous gagnons, ce sera bien et j’ai le sentiment que nous sommes prêts.

« Les joueurs donneront tout, connaissant l’adversaire, mais oui, allez-y.

« Nous devons être stables, bien défendre et être patients. Le plus important est de ne pas penser qu’à 0-0, vous perdez.

« Les équipes italiennes peuvent penser à 0-0 qu’elles gagnent et qu’elles ne le sont pas. Dans les deux cas, il faut être stable. »

Guardiola, quant à lui, a exhorté les supporters du club à mettre fin à leur antipathie envers l’UEFA et à se concentrer sur le soutien de l’équipe contre l’Inter. Les supporters de City ont hué l’hymne de l’UEFA depuis qu’ils ont été condamnés à une amende pour avoir enfreint le règlement financier en 2014, mais Guardiola veut que cela cesse.

« C’est un jour de fête », a-t-il déclaré. « Fans de l’Inter, fans de Man City, c’est une journée à célébrer. La Ligue des champions est une compétition incroyable, nous n’allons plus huer et soutenir le jeu et essayer de nous amuser. »