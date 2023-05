Pep dit que gagner l’EPL est plus important que la Ligue des champions

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a affirmé que gagner la Premier League était plus important que le titre de la Ligue des champions. L’entraîneur espagnol a fait des déclarations révélatrices lors de sa dernière conférence de presse. City joue actuellement pour les deux trophées, ainsi que pour la finale de la FA Cup contre ses rivaux de Crosstown, Manchester United.

« La Premier League est la compétition la plus importante, car elle se déroule sur 10-11 mois, chaque semaine », a déclaré Guardiola. « Nous avons de la chance de finir à domicile avec notre peuple pour l’emporter.

« Le dernier est le plus difficile car il y a beaucoup d’émotions. Nous ne nous pardonnerions pas si nous devenions distraits. Maintenant, nous le savons, nous avons trois matchs pour remporter le titre. Chaque match que nous gagnons aide le suivant.

« Nous ne pouvons pas oublier la réalité, ce qui s’est passé contre (Manchester) United et (Aston) Villa dans le passé. Le football est une émotion, dans l’instant. Si nous pouvons gagner à domicile, nous devons le faire.

« En tant que manager, j’ai le sentiment de faire partie de quelque chose », a poursuivi l’entraîneur. « Je n’ai jamais pensé que cela m’appartenait – j’en fais partie. [Success is not possible] sans le travail incroyable du directeur sportif, conseil… [and] les joueurs sont la chose la plus importante.

Les Cityzens n’ont jamais soulevé le trophée de la Ligue des champions

City a déjà remporté les quatre des cinq derniers titres de Premier League sous Guardiola. Ils ont actuellement quatre points d’avance sur Arsenal, deuxième, et ont également un match supplémentaire en main. Cependant, le titre de la Ligue des champions a été le trophée le plus insaisissable du club. City n’a jamais remporté le premier prix européen de sa longue histoire.

Les commentaires de l’entraîneur sont utilisés pour concentrer les joueurs

Guardiola a cependant l’habitude de garder son équipe concentrée en faisant des déclarations particulières aux médias. Ses commentaires les plus récents seront considérés comme un moyen de garder son club concentré sur son prochain match. Bien qu’il ait battu le Real Madrid et qu’il se soit qualifié pour la finale de la Ligue des champions, l’Espagnol ne veut pas que ses joueurs regardent trop loin.

City a encore du travail à faire dans l’élite anglaise avant de disputer la finale européenne. Le club de Pep doit disputer trois matches de championnat national au cours des neuf prochains jours. Leur prochain match aura lieu dimanche contre Chelsea. La finale de la FA Cup précède également un affrontement avec l’Inter Milan en Ligue des champions.

Photo: IMAGO / Sportimage