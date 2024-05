Pep Guardiola a dit à ses joueurs de Manchester City de « se détendre » lors de la finale de Premier League dimanche contre West Ham et ils remporteront leur quatrième titre consécutif.

Un doublé en seconde période de Erling Haaland a assuré que City a gagné 2-0 à Tottenham mardi pour revenir devant Arsenal et garder la course entre ses mains contre West Ham lors de la dernière journée.

City a dû attendre la 51e minute pour sortir de l’impasse et Guardiola a exhorté son équipe à tirer les leçons de son propre passé et de la victoire serrée 1-0 d’Arsenal à Manchester United le week-end dernier pour rester sur la bonne voie vers un succès historique.

« Ils jouaient pour les conséquences du résultat [in the first half] », a déclaré Guardiola. « Quand vous faites cela, vous allez perdre la Premier League. Vous ne pouvez pas performer à votre niveau.

« Ce sont des êtres humains, je comprends la pression. Même Arsenal n’a pas bien joué contre Manchester United, ils savaient que s’ils ne gagnaient pas là-bas, ils ne gagneraient pas la Premier League.

Pep Guardiola s’entretient avec le gardien Ederson après son remplacement lors de la victoire de Man City contre Tottenham. Catherine Ivill – AMA/Getty Images

« Ce sera la même chose dimanche pour nous contre West Ham. Nous ressentirons la pression. Regardez Aston Villa il y a quelques saisons [2021-22]2-0 à 15 minutes de la fin, Sergio Aguero contre QPR [in 2011-12]est allé à 93 minutes [before Aguero scored]. C’est normal.

« C’est pourquoi nous parlons et disons que chacun doit se détendre et faire ce qu’il a à faire, c’est tout. »

City remportera le championnat en battant West Ham, quel que soit le résultat d’Arsenal contre Everton et Guardiola a ajouté : « Nous savons pour quoi nous jouons. La tension est là, le rival est si bon. C’est pourquoi c’est difficile, nous le savons. .

« Tout le monde vient au stade et fait du bruit. Ces matchs sont plus difficiles mais il faut le faire. Nous aurons un jour de repos, deux jours pour nous préparer, et ensuite nous ferons de notre mieux. »