Dwayne ‘The Rock’ Johnson a fait un retour à la WWE après une attente prolongée lors de l’édition du 15 septembre 2023 de Smackdown alors que l’homme de 51 ans a captivé les fans avec une certaine nostalgie de la vieille école.

The Rock a ravi les fans lors du segment d’ouverture de la marque bleue alors qu’il sortait lors d’un échange de mots entre Pat McAfee et Austin Theory.

La foule est entrée en frénésie dès qu’elle a entendu la fameuse musique d’entrée. Le lutteur a encore une fois démontré son aura et son charisme en offrant aux fans des photos et des autographes avant de se frayer un chemin sur le ring.

Une fois sur le ring, Austin Theory a commencé à s’adresser au Rock, qui l’a brusquement interrompu avec une réponse typique du Rock avant de livrer son morceau aux fans en attente.

Il ôta sa veste et prononça l’un de ses slogans les plus célèbres en référence à son retour à Denver.

Un échange houleux a suivi avant que Theory ne commence par une tentative d’assaut sur The Rock, qui a reçu quelques coups dans la tête avant d’inverser le mouvement de Theory hors du ring alors que l’homme de 51 ans a décroché un briseur de colonne vertébrale.

Mais le Rocher n’était pas encore terminé. Il a fait reculer les années en donnant un coup de coude au peuple pour envoyer les fans enthousiastes dans un état d’ivresse.

Après avoir réussi son geste caractéristique, il a poussé McAfee à occuper le devant de la scène alors que le joueur de 36 ans saisissait son moment au soleil avec son propre coude.

The Rock, l’un des lutteurs les plus titrés de tous les temps, qui a également fait un passage incroyablement ambitieux à Hollywood et l’a fait fonctionner, s’est fait un nom grâce à ses exploits sur le ring et au micro.

Il a participé à diverses productions à l’écran de plusieurs millions de dollars et s’est taillé une place dans l’industrie au fil des ans, après son départ du secteur de la lutte.