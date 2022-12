PEO Chapter FO fait un don au Franklin Mall Project – Shaw Local

PEO Chapter FO, Sandwich, a récemment présenté un chèque de 300 $ au Lions Club Franklin Mall Project à Sandwich. Chaque Noël, les Sandwich Lions et les membres de la communauté travaillent ensemble pour livrer plus de 250 boîtes d’épicerie et des chèques-cadeaux aux familles de la communauté de Sandwich.

PEO (Philanthropic Educational Organization) soutient les opportunités éducatives des femmes par le biais de subventions, de prêts et de bourses d’études, ainsi que de contributions à des organisations locales à but non lucratif. Le chapitre FO organise des événements de collecte de fonds tout au long de l’année pour aider à financer des projets et des dons PEO.