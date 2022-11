Pénuries de médicaments : plus d’un million de flacons de médicaments doivent arriver

Plus d’un million de bouteilles d’analgésiques pour enfants arriveront au Canada à partir de la semaine prochaine, a déclaré le gouvernement fédéral dans une mise à jour sur les pénuries de médicaments qui sévissent au pays.

La conseillère médicale en chef, la Dre Supriya Sharma, a déclaré aux journalistes vendredi que Santé Canada explorait « tous les leviers » à sa disposition pour remédier à la situation et comprendre qu’il s’agit d’une situation « très difficile » pour les parents et les fournisseurs de soins de santé.

« Alors que les pénuries de médicaments continuent de faire la une des journaux, nous travaillons sans relâche dans les coulisses pour mettre fin aux pénuries. Cela prendra du temps, mais les choses s’amélioreront à mesure que nous commencerons à voir les résultats de l’augmentation de la production de produits canadiens d’acétaminophène et d’ibuprofène complétée par le flux de produits étrangers entrant au pays », a-t-elle déclaré.

L’approvisionnement sera donné aux hôpitaux, aux pharmacies communautaires et aux détaillants et commencera à apparaître dans les rayons des magasins au début de la semaine prochaine, a déclaré Sharma. Les produits inclus dans l’approvisionnement nouvellement acheté comprennent l’ibuprofène liquide et l’acétaminophène liquide pour enfants.

Les pénuries de médicaments au Canada ont commencé dès le printemps dernier, a rapporté CTVNews.ca. Il y a des centaines de médicaments qui s’épuisent ou qui sont maintenant entièrement en rupture de stock, et le problème s’étend au-delà des médicaments pour enfants.

Trois virus majeurs qui circulent actuellement – le VRS, la grippe et la COVID-19 – conduisent à des hôpitaux bondés et à des unités de soins intensifs pédiatriques surpeuplées, en particulier en Ontario.

Santé Canada a rencontré des intervenants, y compris des fabricants, des détaillants et des professionnels de la santé sur une base hebdomadaire pour « partager des informations et des stratégies », a déclaré Sharma.

Elle a également déclaré que les propositions d’approvisionnement sont également en cours d’évaluation et que toutes les propositions reçues seront examinées pour s’assurer qu’elles respectent les normes de Santé Canada en matière d’efficacité et de sécurité. Jusqu’à présent, trois propositions d’importation de médicaments étrangers ont été approuvées et l’approvisionnement entre maintenant dans le pays.

OTTAWA SOUS PRESSION POUR RÉSOUDRE LA PÉNURIE

Selon l’agence, 800 médicaments manquent et 23 sont à des niveaux extrêmement bas.

Au milieu des nombreuses maladies qui circulent, Ottawa subit depuis quelques semaines des pressions accrues de la part des provinces et de l’opposition fédérale pour agir face aux pénuries de médicaments. Les conservateurs ont exhorté le gouvernement fédéral à autoriser la vente de médicaments portant une étiquette en langue étrangère.

Santé Canada a déclaré cette semaine qu’en ce qui concerne l’approvisionnement entrant, “toutes les informations relatives aux mises en garde et aux avertissements, aux instructions de dosage, aux ingrédients et à d’autres détails importants seront disponibles en anglais et en français pour s’assurer que les parents et les soignants comprennent clairement quel médicament qu’ils utilisent et comment donner à leurs enfants.

Depuis le début de l’importation de médicaments, les hôpitaux constatent désormais un approvisionnement “assez stable” d’analgésiques pour enfants, car les produits importés ont déjà été fournis, a déclaré Sharma aux journalistes. L’étiquetage bilingue des produits n’a pas ralenti l’accès, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Santé Canada n’avait pas pris de mesures plus tôt dans l’année pour importer des médicaments alors que les pénuries apparaissaient à partir du printemps, Sharma a déclaré qu’il y avait eu une première consultation avec la communauté et les parties prenantes pour comprendre la demande et les problèmes.

Les fabricants pensaient que l’augmentation de l’offre pourrait aider à répondre à la demande, ce qui semblait atténuer le problème plus tôt dans l’année. Mais à la fin de l’été, le gouvernement a dû envisager l’importation à mesure que la demande augmentait, a-t-elle déclaré.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré lors de la conférence de presse de vendredi que le COVID-19 continue de circuler à travers le pays et que les niveaux de VRS sont supérieurs à ce qui est prévu pour cette période de l’année.

Le VRS et la grippe « ont un impact important sur les enfants », a déclaré Tam. Bien que les hôpitaux enregistrent un nombre élevé d’admissions liées à ces maladies, aucun vaccin n’est disponible. Il est important de faire vacciner les enfants avec les vaccins disponibles, comme le vaccin contre la grippe et le COVID-19, a-t-elle expliqué.

Tam a également déclaré porter un masque et se laver les mains, ainsi que rester à la maison en cas de maladie est critique

“L’un des plus grands défis de la circulation simultanée de plusieurs virus respiratoires est la flambée importante et soudaine de maladies qui pourraient submerger le système de santé”, a-t-elle déclaré.

Jen Belcher, une pharmacienne basée à Ottawa et vice-présidente des initiatives stratégiques et des relations avec les membres de l’Association des pharmaciens de l’Ontario, a déclaré vendredi à l’émission Your Morning de CTV que l’on craint que les pénuries ne se poursuivent pendant des mois.

“Les antibiotiques couramment utilisés pour les infections pulmonaires, les otites… cela a été un véritable défi pour les parents [to find] alors qu’ils naviguent dans la saison des virus respiratoires avec très peu d’options », a-t-elle déclaré.

Les raisons des pénuries sont «complexes», qui incluent une combinaison de demande, d’interruptions de la chaîne d’approvisionnement et de perturbations de la fabrication, a-t-elle déclaré, suggérant que la fabrication de médicaments doit être prioritaire à l’avenir.

De nombreuses étagères des pharmacies ont été laissées vides, à court de médicaments contre les allergies pour enfants, d’analgésiques pour enfants et maintenant de sirop contre la toux et le rhume pour adultes, de gouttes pour les yeux et de certains antibiotiques oraux, selon des experts de l’industrie.

Plusieurs pharmaciens à travers le Canada ont déclaré que le problème ne faisait que s’aggraver.



Avec des fichiers de La Presse canadienne, CTV Toronto, CTV Kitchener et Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTV News