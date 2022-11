Pénuries de médicaments au Canada : mise à jour des fonctionnaires fédéraux

Le gouvernement fédéral doit tenir une conférence de presse ce matin pour répondre à l’inquiétude croissante face à la pénurie de médicaments pour enfants qui sévit dans le pays.

Les officiels s’adresseront aux médias à 11 h HNE.

Les pénuries de médicaments au Canada ont commencé dès le printemps dernier, a rapporté CTVNews.ca. Il y a des centaines de médicaments qui s’épuisent ou qui sont maintenant entièrement en rupture de stock, et le problème s’étend au-delà des médicaments pour enfants.

Trois virus majeurs qui circulent actuellement – le VRS, la grippe et la COVID-19 – conduisent à des hôpitaux bondés et à des unités de soins intensifs pédiatriques surpeuplées, en particulier en Ontario.

Jen Belcher, une pharmacienne basée à Ottawa et vice-présidente des initiatives stratégiques et des relations avec les membres de l’Ontario Pharmacist Association, a déclaré vendredi à CTV Your Morning que les pénuries pourraient se poursuivre pendant des mois.

“Les antibiotiques couramment utilisés pour les infections pulmonaires, les otites… cela a été un véritable défi pour les parents [to find] alors qu’ils naviguent dans la saison des virus respiratoires avec très peu d’options », a-t-elle déclaré.

Les raisons des pénuries sont «complexes», qui incluent une combinaison de demande, d’interruptions de la chaîne d’approvisionnement et de perturbations de la fabrication, a-t-elle déclaré, suggérant que la fabrication de médicaments doit être prioritaire à l’avenir.

Les médicaments en quantité critique, ce qui signifie qu’il y a très peu ou pas de thérapies alternatives disponibles, qui incluent des gouttes ophtalmiques après les chirurgies du glaucome, cela devient “très difficile” à gérer, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi qu’il s’était procuré un approvisionnement en médicaments pour enfants provenant de sources internationales. Santé Canada a déclaré que l’approvisionnement sera disponible à l’achat dans les prochaines semaines. Il y a 800 médicaments en pénurie et 23 qui sont à des niveaux extrêmement bas, selon l’agence.

Mais la taille de l’offre n’est pas claire et l’agence a refusé de fournir plus d’informations à CTVNews.ca.

Au milieu des nombreuses maladies qui circulent, Ottawa subit des pressions accrues de la part des provinces et de l’opposition fédérale pour agir face aux pénuries de médicaments. Les conservateurs ont exhorté le gouvernement fédéral à autoriser la vente de médicaments portant une étiquette en langue étrangère.

Santé Canada a déclaré qu’en ce qui concerne l’approvisionnement entrant, «toutes les informations relatives aux mises en garde et aux avertissements, aux instructions de dosage, aux ingrédients et à d’autres détails importants seront disponibles en anglais et en français pour s’assurer que les parents et les soignants comprennent clairement quel médicament ils sont. utiliser et comment donner à leurs enfants. »Pendant que ces débats ont lieu, les familles se débattent. Une famille de Kitchener, Ont. région a vu son fils de deux ans presque transféré dans un hôpital américain en raison d’une pénurie provinciale de lits pédiatriques.

De nombreuses étagères des pharmacies ont été laissées vides, à court de médicaments contre les allergies pour enfants, d’analgésiques pour enfants et maintenant de sirop contre la toux et le rhume pour adultes, de gouttes pour les yeux et de certains antibiotiques oraux, selon des experts de l’industrie.

Plusieurs pharmaciens à travers le Canada ont déclaré que le problème ne faisait que s’aggraver.

« Les équipes de la pharmacie travaillent fort pour essayer de trouver d’autres options pour les patients, mais cela devient de plus en plus difficile », a déclaré Pam Kennedy, pharmacienne et propriétaire de la Bridgewater Guardian Pharmacy sur la Rive-Sud de la Nouvelle-Écosse, dans une entrevue accordée à La Presse canadienne mardi. .

Un tiers des médicaments sur ordonnance sont actuellement en rupture de stock, a-t-elle déclaré. Les marques de médicaments ont également indiqué que ces pénuries pourraient durer jusqu’en 2023, a-t-elle ajouté.

Les pharmaciens ont décrit les parents comme « désespérés » pour les médicaments et certains ont appelé à des protocoles de masquage accrus pour endiguer la hausse des infections.

Belcher a déclaré à CTV Ottawa le mois dernier que l’assouplissement des restrictions sanitaires pour limiter la propagation, y compris le masquage, a provoqué une augmentation des maladies plus tôt.

Pour les parents qui s’occupent d’enfants malades pendant la pénurie de médicaments, elle recommande de contacter le fournisseur de soins de santé de l’enfant en cas de préoccupation concernant la fièvre et d’autres symptômes. Maintenez une bonne hydratation et assurez-vous qu’ils se reposent, a-t-elle déclaré.

Mais ne pas avoir les antibiotiques appropriés pour les enfants est préoccupant, a-t-elle déclaré jeudi à CTV Toronto.

« Nous avons dû travailler avec les parents et les prescripteurs en utilisant des produits pour adultes et en les adaptant à l’usage des enfants. Ou passer à des antibiotiques alternatifs », a-t-elle déclaré.



Avec des fichiers de La Presse canadienne, CTV Toronto, CTV Kitchener et Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTV News