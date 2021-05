Pénuries de gaz et hausses de prix signalées au milieu de la fermeture du pipeline colonial

MacKenzie Sigalos de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, Jeff Cox décompose l’enquête JOLTS de ce matin et le record de huit millions d’emplois ouverts. De plus, Pippa Stevens explique comment la cyberattaque de la semaine dernière sur le pipeline Colonial entraîne des pénuries de carburant et une hausse des prix du gaz.

Les prix du gaz pourraient atteindre leur plus haut niveau depuis 2014, car certaines parties du pipeline Colonial restent fermées. La moyenne nationale pour un gallon d’essence s’est établie à 2,985 $ mardi, en hausse de 6 cents par rapport à la semaine dernière. Un gain de 3 cents de plus porterait la moyenne nationale à son plus haut niveau depuis novembre 2014. « AAA prévoit que les prix de l’essence vont grimper cette semaine en réaction à la fermeture du pipeline Colonial », a déclaré l’organisation routière dans un communiqué. « Plus le pipeline est hors ligne longtemps, plus l’impact sur la côte est est important. » Colonial Pipeline, qui relie la côte du Golfe au nord-est, transporte environ 45% du carburant de la côte est dans un réseau de 5500 miles. Le système a été mis hors ligne vendredi après que la société ait été victime d’une cyberattaque par ransomware.

Les offres d’emploi ont atteint un niveau record en mars alors que les employeurs avaient du mal à trouver des travailleurs pour pourvoir ces postes, a rapporté mardi le département du Travail. Alors même que l’aide demandée a bondi de 597 000, ou 8%, à 8,12 millions de février, les embauches n’ont augmenté que de 215 000, ou 3,7%, à un peu plus de 6 millions. Le nombre total de départs a diminué, chutant de 107 000 à 5,32 millions. Le nombre total de possibilités d’emploi a établi une nouvelle norme pour l’enquête sur les possibilités d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre, qui remonte à décembre 2000. Le rapport intervient au milieu des inquiétudes croissantes concernant la capacité des employeurs à trouver suffisamment de travailleurs pour combler les postes vacants, ce qui pourrait à son tour ralentir la reprise économique.

LONDRES – Ether a dépassé les 4000 dollars lundi pour atteindre un nouveau record, prolongeant un rallye étonnant pour la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde. Ether, le jeton numérique de la blockchain Ethereum, a atteint un niveau record de 4196,63 $ à 12 h 15 HE, selon Coin Metrics. Il a maintenant une valeur marchande totale de 483,4 milliards de dollars, soit moins de la moitié des 1,09 billion de dollars de Bitcoin. Vers 12h30 HE, l’éther était en hausse de 8,1% au prix de 4187,32 $. Bitcoin, en revanche, a légèrement augmenté de 1,1% à 57962,18 $. Une fois dans l’ombre de Bitcoin, l’éther a récemment enregistré des gains paraboliques alors que les investisseurs se tournent vers d’autres crypto-monnaies pour obtenir des rendements. Bitcoin a chuté de plus de 2% en avril, tandis que l’éther a augmenté de plus de 40%. L’ensemble du marché de la cryptographie vaut actuellement environ 2,5 billions de dollars, selon CoinMarketCap, en raison de l’intérêt croissant pour l’espace.