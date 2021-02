La demande accrue et les contraintes de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie provoquent une pénurie mondiale de puces qui affecte pratiquement tous les secteurs qui ont besoin de semi-conducteurs. Les analystes du secteur suggèrent que l’industrie automobile a été la plus touchée et que le problème s’aggravera également sur le marché de l’électronique grand public. Cela signifie que la production d’iPhone 12 d’Apple pourrait également en souffrir.

Plus tôt ce mois-ci, un représentant de Microsoft a déclaré que les pénuries de puces se poursuivraient tout au long du premier semestre 2021, tandis que la PDG d’AMD, Lisa Su, prévient que ce serait la norme tout au long de 2021. Et malgré la position dominante d’Apple sur le marché et la capacité de prendre une commande exclusive Fournitures de ses sous-traitants, les analystes pensent que l’industrie des smartphones dans son ensemble sera également affectée mais ne peuvent pas quantifier les extensions pour le moment. L’industrie automobile aurait souffert d’environ 61 milliards de dollars de ventes manquées.

Malheureusement, il n’y a pas non plus de solution miracle à cela. L’industrie des semi-conducteurs est actuellement à sa capacité maximale, donc la seule façon d’en accueillir plus d’autres est de construire plus d’usines de production.

