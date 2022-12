Pénurie d’Ozempic : un médicament contre le diabète est utilisé pour perdre du poids

Ozempic, un médicament utilisé pour traiter le diabète de type 2, est extrêmement difficile à trouver aux États-Unis, après que certaines célébrités et influenceurs des médias sociaux l’aient présenté comme une solution de perte de poids.

Le médicament, également connu sous le nom de sémaglutide, a été approuvé en 2017 par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, principalement pour traiter le diabète, mais il a également montré des résultats de perte de poids. Ozempic et Wegovy, un autre médicament à base de sémaglutide produit par le fabricant de médicaments Novo Nordisk, ont également été approuvés par la suite par Santé Canada.

Ces derniers mois des personnalités comme Elon Musk ont dit qu’ils utilisent les médicaments sémaglutide pour perdre du poids.

Mais alors que la FDA a signalé une pénurie d’Ozempic aux États-Unis, le site Web Drug Shortages Canada n’a signalé aucune pénurie ici.

“Nous travaillons dur pour nous assurer que les pénuries mondiales n’affectent pas les Canadiens vivant avec le diabète qui prennent Ozempic”, a écrit Novo Nordisk Canada Inc. dans un courriel à CTVNews.ca. La société a déclaré que la pénurie mondiale est une combinaison de “demande sans précédent et de limitations de capacité temporaires” sur certains de ses sites de fabrication.

Ozempic est injecté dans l’estomac, la cuisse ou le bras une fois par semaine par les diabétiques de type 2. Le médicament agit pour stimuler la production d’insuline du corps et réduire l’appétit.

Le Dr Janice Hwang, chef de la division d’endocrinologie et de métabolisme à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, a déclaré mardi à CTV News’ Your Morning que, dans certains cas, le médicament peut également être approuvé pour la perte de poids.

“Je pense que c’est très dangereux parce qu’il y a des patients qui souffrent de diabète, pour qui ces médicaments fonctionnent très, très bien (pour) et il y a une pénurie mondiale de ces médicaments”, a déclaré Hwang. “Ce n’est pas une solution rapide pour quelqu’un qui cherche à perdre quelques kilos pendant la période des fêtes.”

Hwang a déclaré que le médicament avait un certain nombre d’effets secondaires, notamment des nausées, des vomissements et des troubles gastro-intestinaux.

“Il y a aussi des effets secondaires plus graves qui sont beaucoup plus rares, mais il y a des choses à penser à propos de la pancréatite, des réactions allergiques, des choses comme ça”, a-t-elle déclaré.

Ozempic est cher aux États-Unis pour ceux qui n’ont pas de couverture d’assurance, coûtant 892 $ US pour un approvisionnement mensuel. Au Canada, il est couvert par de nombreux régimes d’assurance privés et certains programmes provinciaux d’assurance-médicaments.

“Le coût pour le patient variera en fonction de la couverture disponible et du coût à la pharmacie”, a déclaré Novo Nordisk à CTVNews.ca dans un e-mail.

Wegovy, avec une dose plus élevée de sémaglutide, coûte aux gens environ 1 300 $ US pour un approvisionnement de 28 jours et a été approuvé par la FDA en 2021 pour traiter l’obésité. Le Journal canadien des technologies de la santé indique que le coût annuel du médicament au Canada est d’environ 4 726 $.

Malgré sa vulgarisation, Hwang a déclaré que le médicament n’est pas conçu comme une solution de perte de poids à vie.

“La plupart du temps, le poids reviendra”, a-t-elle déclaré.

