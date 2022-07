Pénurie d’infirmières causée par des hôpitaux en sous-effectif à l’échelle nationale

Les travailleurs de la santé surmenés et en sous-effectif quittant leur emploi en raison de mauvaises conditions de travail deviennent de plus en plus alarmants pour les défenseurs de la santé, qui demandent l’aide du gouvernement fédéral pour remédier à une pénurie d’infirmières à l’échelle du Canada.

«Nous devons réparer le lieu de travail dans notre système de santé en ce moment, c’est un problème urgent», a déclaré lundi Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII), à l’émission Your Morning de CTV.

L’urgence d’agir se fait attendre depuis longtemps, dit Silas, car le domaine médical canadien fait face à des pénuries de personnel depuis avant la pandémie qui n’ont pas été résolues avant que la COVID n’aggrave les choses.

“Maintenant, les Canadiens ne peuvent pas obtenir leurs chirurgies, ne peuvent pas obtenir leurs traitements spécialisés, nous avons des urgences qui ferment à travers le pays et la principale raison est que nous n’en avons pas assez pour les infirmières”, a-t-elle déclaré.

Un sondage mené par le Syndicat canadien de la fonction publique cette année a révélé que 87 % des 2 600 infirmières auxiliaires autorisées dans les hôpitaux envisageaient de quitter leur emploi après avoir été confrontées à de mauvaises conditions de travail et à des abus de la part des familles des patients.

Le manque de personnel est devenu un problème encore plus important au cours de la pandémie, car de nombreux travailleurs se sentent épuisés et incapables de fournir aux patients des soins de qualité lorsqu’ils sont surchargés de travail, a déclaré Silas.

« Nous ne pouvons pas laisser 20 % de notre main-d’œuvre prendre une retraite anticipée. Nous ne pouvons pas laisser partir une infirmière sur deux, notre système s’effondrera complètement », a-t-elle déclaré.

En juin, Statistique Canada a signalé un nombre record de postes vacants dans le secteur de la santé, 136 800 postes ayant été signalés au premier trimestre de 2022 ; une augmentation de près de 91 % depuis le premier trimestre de 2020. De plus, plus de 50 % des infirmières affirment que leur santé mentale s’est détériorée par rapport à ce qu’elle était avant la pandémie.

En collaboration avec la FCSII, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) espère attirer l’attention des premiers ministres du Canada lors de la réunion du Conseil de la fédération lundi, en soulignant leurs propres recommandations pour faire face à la crise, y compris l’accélération du recrutement d’infirmières formées à l’étranger pour travailler dans les hôpitaux. et fournir un soutien en santé mentale aux travailleurs de la santé actuels.

Silas, qui assistera à la réunion, a déclaré dans un communiqué publié sur le site Web de la fédération que les premiers ministres du Canada se réuniront à un moment « critique » pour le système de santé du pays.

« Il est temps que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux écoutent les infirmières de première ligne et travaillent avec nous sur des solutions urgentes. Nous n’avons pas de temps à perdre », a-t-elle déclaré.