Pénurie de Tylenol : puis-je donner à mes enfants des médicaments périmés ?

Au milieu d’une pénurie de médicaments pour enfants, les médecins conseillent aux parents d’éviter de donner à leurs enfants malades des médicaments périmés et de parler à des professionnels de la santé de confiance sur la façon de gérer les maladies ainsi que leurs anxiétés.

Ils insistent également sur le fait que les familles ne doivent pas paniquer pour acheter des médicaments et comprendre qu’il existe de nombreuses options pour aider les enfants, car la thésaurisation lorsque personne n’est malade retire les médicaments des étagères pour les personnes qui en ont besoin.

«Lorsque nous avons remarqué qu’il y avait une pénurie, les parents craignaient manifestement de ne pas pouvoir accéder aux médicaments dans les pharmacies», a déclaré le Dr Justine Cohen-Silver, pédiatre au Women and Children’s Health Program de St. Joseph’s Health Centre et St. Michael’s Hospital à Toronto, ont déclaré à CTVNews.ca.

Mais il existe des moyens d’atténuer ces angoisses, y compris des options de médicaments alternatives disponibles sans ordonnance, a-t-elle expliqué, ajoutant que les parents peuvent suivre des conseils sur d’autres moyens de gérer les symptômes de fièvre des enfants et des nourrissons à la maison.

Et l’utilisation de médicaments périmés n’est pas recommandée par Cohen-Silver et plusieurs médecins avec lesquels CTV s’est entretenu, car ils ont déclaré qu’il y avait trop d’incertitude quant à l’efficacité et au profil d’innocuité.

Santé Canada a confirmé pour la première fois à la mi-août une pénurie à travers le pays d’analgésiques pour enfants, notamment du Tylenol liquide pour enfants et des comprimés d’acétaminophène à croquer.

Selon Danielle Paes, pharmacienne en chef de l’Association des pharmaciens du Canada, la pénurie découle d’une demande accrue, semblable à d’autres problèmes d’approvisionnement liés à la demande qui ont affecté la disponibilité d’autres médicaments et d’EPI tout au long de la pandémie.

“Au meilleur de notre connaissance, les niveaux de production restent plus élevés que d’habitude, l’offre continue d’arriver par intermittence, mais elle est vraiment dépassée par la demande”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca.

“Il y a beaucoup de virus qui circulent dans la communauté, c’est la rentrée scolaire”, a-t-elle déclaré.

Cette semaine, CTVNews.ca a demandé aux familles de partager leurs expériences avec la pénurie de médicaments et comment elles s’en sortent. Des dizaines de personnes ont tendu la main pour dire qu’elles n’avaient plus d’analgésiques pour leurs enfants et qu’elles avaient passé au peigne fin les pharmacies et les magasins en ligne sans aucune chance.

Plusieurs ont déclaré que leurs jeunes enfants étaient tombés malades quelques semaines après avoir commencé l’école ou la garderie et qu’il était anxiogène de se retrouver sans accès facile à des médicaments prêts à l’emploi.

COMMENT GÉRER UNE FIÈVRE ET POURQUOI LES MÉDICAMENTS PÉRIMÉS NE SONT PAS RECOMMANDÉS

Alors que les écoles et les garderies sont de retour en session sans mesures de santé publique obligatoires telles que le port de masque, et que le temps plus froid pourrait signifier une propagation accrue du COVID-19 ainsi que des maladies telles que la grippe, les familles craignent de devoir faire face à la maladie sans suffisamment d’options de médicaments, a déclaré Cohen -Argent.

Lorsque les parents sont venus la voir pour obtenir des conseils sur la façon de traiter leur enfant s’il avait de la fièvre, Cohen-Silver dit qu’elle a donné quelques conseils simples.

“D’une manière générale, nous pensons que la fièvre est une bonne chose, c’est la réponse de notre corps pour essayer d’aider à combattre l’infection”, a-t-elle déclaré. Il existe d’autres options que les médicaments, notamment le port de vêtements plus légers, l’administration d’un chiffon frais sur la peau et la surveillance pour voir si des analgésiques sont nécessaires, a-t-elle déclaré. Si un enfant est toujours actif et alerte, il n’est peut-être pas nécessaire d’utiliser des analgésiques, et consulter un médecin peut aider le processus de prise de décision, a-t-elle expliqué.

Elle a également dit aux familles qu’il existe des options, notamment demander à un pharmacien des médicaments en vente libre qui ne nécessitent pas d’ordonnance. Par exemple, un pharmacien peut composer des versions en pilules des médicaments afin qu’ils soient tolérables pour les enfants, a-t-elle expliqué.

En ce qui concerne l’utilisation de médicaments périmés, Cohen-Silver recommande de ne pas le faire, car il peut être difficile d’être certain de ce qu’il advient des médicaments après leur date de péremption.

Le Dr Doug Campbell, chef adjoint de la pédiatrie au St. Michael’s Hospital du Unity Health Network à Toronto, a déclaré que normalement, les médecins ne recommanderaient jamais de médicaments périmés pour les enfants, car il ne peut être garanti que le médicament sera efficace.

Il a dit qu’il conseille les familles sur les types de médicaments à prendre et si des médicaments sont nécessaires. “J’essaie de parler aux familles à l’avance afin qu’elles sachent pourquoi elles ont besoin de ces types de médicaments, plutôt que de simplement sortir et les acheter à tout moment”, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de familles vont utiliser ces médicaments peut-être quand elles n’en ont pas vraiment besoin, donc cela crée une certaine anxiété”, a-t-il déclaré. “Il s’agit aussi de travailler franchement avec leur pharmacien, car les médecins doivent travailler plus étroitement avec les pharmaciens pour avoir de meilleures conversations… pour savoir quels produits sont disponibles et s’ils peuvent fabriquer une formulation différente de ce qui est sur les tablettes”, a-t-il expliqué.

Il a déclaré que les familles ne devraient pas accumuler de médicaments ni acheter d’impulsion des analgésiques lorsque leur enfant n’est pas malade. S’ils ont un enfant malade à la maison, il serait utile de parler à un médecin de famille ou à un pharmacien des options de médicaments, a-t-il ajouté.

“C’est ce genre de choses qu’il faut garder à l’esprit, plutôt que d’utiliser des médicaments périmés ou plutôt que de se précipiter aux urgences”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la fièvre, Campbell a déclaré que toute température supérieure à 38 degrés chez un nourrisson de trois mois et moins doit être évaluée “de toute urgence par un médecin” et qu’elle est susceptible de conduire aux urgences, a-t-il déclaré.

Chez les enfants plus âgés, si la fièvre est ponctuelle et que l’enfant est par ailleurs actif, éveillé et mange, Campbell a déclaré que les parents pourraient attendre pour consulter leur médecin de famille ou un médecin de la clinique sans rendez-vous.

Paes dit que les pharmaciens communautaires sont une « ressource clé et un allié des plus solides lorsqu’il s’agit de gérer les médicaments ».

“C’est une situation malheureuse, mais nous essayons de faire de notre mieux pour soutenir les familles et les soignants, et pour savoir qu’il existe une source fiable de conseils sur les médicaments à votre disposition dans votre communauté”, a-t-elle déclaré.

SANTÉ CANADA CONSCIENT DES CONTRAINTES D’APPROVISIONNEMENT

Dans une déclaration à CTVNews.ca, Santé Canada a déclaré que les entreprises continuent d’informer l’agence qu’elles sont confrontées à des contraintes d’approvisionnement continues en raison de la demande ainsi qu’à des «problèmes de chaîne d’approvisionnement».

“L’approvisionnement de ces produits est limité depuis le début de cette année, certains produits connaissant des ruptures de stock intermittentes. Comme l’approvisionnement local continue d’être limité, Santé Canada travaille en étroite collaboration avec l’industrie, les provinces et les territoires ainsi qu’avec les parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement pour faciliter le partage d’informations, évaluer la situation de l’approvisionnement et identifier les stratégies d’atténuation potentielles », a-t-il déclaré dans un courriel.

L’agence a également déclaré qu’elle ne conseillait pas l’utilisation de médicaments périmés, car la date d’expiration est déterminée par plusieurs facteurs, notamment l’efficacité et la stabilité des médicaments. Il recommande aux parents et aux soignants de consulter des professionnels de la santé pour obtenir des médicaments alternatifs si nécessaire.

SE PRÉPARER À LA PROPAGATION DE LA MALADIE AUTOMNE

Le COVID-19 n’est pas terminé et il serait préférable d’encourager les enfants à utiliser des masques pendant une période de propagation accrue du virus, en particulier dans les environnements scolaires où la ventilation peut ne pas être adéquate, a déclaré le Dr Anna Banerji, pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses à Faculté de médecine Termerty et École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto.

Sans que la province ne suive quotidiennement les chiffres du COVID-19 et le manque de tests PCR, il est difficile de déterminer les niveaux de maladie dans la communauté, a-t-elle déclaré. Banerji recommande aux familles de se concentrer sur leurs injections de rappel et leurs vaccins contre la grippe pour aider à combattre les angoisses liées à la maladie, en particulier au milieu d’une pénurie de médicaments.

Les fièvres ne sont pas rares chez les enfants en ce qui concerne les infections virales, a-t-elle déclaré. “Mais si un enfant est vraiment léthargique, ou a des difficultés à respirer, respire rapidement, ce sont des indications qu’il est déshydraté et qu’il doit se rendre aux urgences”, a-t-elle déclaré.

“Mais la plupart des autres infections virales passeront et elles sont généralement relativement bénignes”, a-t-elle déclaré.