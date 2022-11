Pénurie de Tylenol : Comment couper les médicaments pour adultes pour les enfants

Pour les parents désespérés à la recherche d’analgésiques pour enfants dans un contexte de pénurie à l’échelle nationale, ils ont la possibilité d’utiliser un coupe-pilule sur des pilules de taille adulte pour créer de plus petites doses, selon un médecin de famille basé à Toronto.

Mais le processus doit être fait très soigneusement à l’aide d’un outil approprié et ne peut pas être fait à la main, a déclaré le Dr Marla Shapiro, spécialiste médicale de CTV News et professeure agrégée au Département de médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto. .

Bien qu’un million de bouteilles de médicaments pour enfants soient importées au Canada cette semaine, de nombreux parents n’ont pas le temps d’attendre que ceux-ci se présentent sur les étagères des pharmacies et ont besoin de remèdes maintenant pour les enfants qui luttent contre la fièvre, a déclaré Shapiro sur CTV News Channel mardi.

“Cela dure depuis des mois maintenant, sans réponse immédiate en vue, nous entendons qu’il y aura un million de boîtes sur les étagères d’ici une semaine, mais c’est toujours en cours”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi qu’il avait puisé dans les chaînes d’approvisionnement étrangères pour apporter un million de bouteilles d’analgésiques au Canada. L’approvisionnement, y compris l’ibuprofène liquide et l’acétaminophène liquide, sera remis aux hôpitaux, aux pharmacies communautaires et aux détaillants.

On rappelle aux parents que les enfants qui ne sont pas en détresse respiratoire ne doivent pas être admis aux urgences en raison d’un afflux de patients à travers le pays. La pression exercée sur les hôpitaux est due à ce que certains experts appellent, une « multi-démie » du virus respiratoire syncytial (VRS), de la grippe et du COVID-19.

Les hôpitaux pour enfants à travers le pays sont étirés car beaucoup fonctionnent à 100% ou plus d’occupation avec des temps d’attente dépassant parfois 24 heures. Certaines chirurgies non urgentes avaient été retardées pour alléger la pression.

“Si vous ne pouvez pas contrôler votre fièvre, les parents se sentent vraiment désespérés et anxieux”, a déclaré Shapiro.

En l’absence de médicaments pour enfants pour faire baisser la fièvre, Shapiro dit que les parents peuvent soigneusement convertir les doses pour adultes aux enfants plus jeunes.

Elle dit que les enfants de moins de 12 livres sont les plus difficiles à donner des médicaments car il n’y a pas de conversion adulte. Dans ces cas, elle conseille aux parents de parler aux pharmaciens.

“Nous effectuons ces conversions pour les nourrissons, puis chez les enfants plus âgés, nous pouvons en fait prendre des préparations pour adultes soit de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène et faire un contrôle de poids approprié pour voir comment convertir ces médicaments”, a déclaré Shapiro.

Le processus de coupe des pilules doit être fait très soigneusement à l’aide d’un outil approprié.

Elle a souligné l’importance de faire les conversions avec précision et avec les outils appropriés pour éviter les surdoses.

“Vous devez vraiment vous procurer un coupe-pilule approprié, n’essayez pas de le faire à la main, car ce sera inexact”, a déclaré Shapiro.

Pour les enfants entre 50 et 70 livres, elle a déclaré que les parents peuvent donner une dose adulte pour freiner la fièvre. Shapiro a déclaré qu’il existe des différences de doses par poids avec l’acétaminophène et l’ibuprofène.

“Si vous envisagez l’ibuprofène… six à huit heures (entre les deux), si vous envisagez l’acétaminophène, vous envisagez quatre à six heures en termes de dosage, mais une dose maximale par jour doit être respectée, ” dit-elle.

Les experts disent que plus d’enfants (et d’adultes) tombent malades cette année parce que leur système immunitaire n’a pas été exposé au cours des deux dernières années. Ceci couplé à trois virus en circulation, les parents veulent comprendre comment stimuler la réponse immunitaire.

“Il s’agit d’exposition et de renforcement de votre immunité”, a déclaré Shapiro. “À l’exception de la vitamine D, à moins qu’il n’y ait une raison particulière pour laquelle votre enfant souffre de malabsorption ou quelque chose comme ça, il n’y a vraiment pas de formule magique pour renforcer le système immunitaire ici.”

Shapiro a déclaré que la plupart des vitamines peuvent être absorbées par une alimentation saine de fruits et légumes et pour s’assurer que les enfants dorment et font de l’exercice, pour renforcer le système immunitaire.

Pour éviter de tomber malade, elle encourage tout le monde à continuer à porter des masques, à se laver fréquemment les mains et à se distancier socialement.